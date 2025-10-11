Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη- Δεν αποκλείεται συνεργός, «κλειδί» η διαθήκη του 68χρονου

Στις εξελίξεις της αστυνομικής έρευνας για τον δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας αναφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως δήλωσε, «ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίησή του».

Παράλληλα, τόνισε ότι «δεν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο».

Παρόλα αυτά, η κ. Δημογλίδου εξήγησε πως «δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν έχει μπει στο λεκανοπέδιο μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή ερευνών».

Στο μικροσκόπιο η διαθήκη του θύματος

Την ίδια ώρα άγνωστο παραμένει το κίνητρο του δράστη με τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση να εξετάζουν ενδελεχώς τη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ "ΆΜΜΟΣ" στη Φοινικούντα, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής μαζί με έναν φίλο του.

Η τελευταία διαθήκη του 68χρονου συντάχθηκε τρεις μέρες πριν τη δολοφονία του και σε αυτή αφήνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον αγαπημένο του ανιψιό, ο οποίος υπήρξε και μάρτυρας του διπλού φονικού.

Ο ίδιος, ξεκινάει τη διαθήκη του με τη φράση: «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου» κάτι που μαρτυρά τους φόβους του για τη ζωή του.

«Στον αγαπημένο μου ανιψιό....., γιο του αποθανόντος αδερφού μου...., λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική μου καθοδήγηση και αυτός ουδέποτε παρανόησε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη, αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων μου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στον επιστάτη του κάμπινγκ, στον αγαπημένο του φίλο, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί του το βράδυ της Κυριακής άφηνε το μισό χωράφι, το οποίο είχε συνιδιοκτησία με τον αγαπημένο του ανιψιό καθώς επίσης και σημαντικά ποσά σε τράπεζες στην Πύλο.

Τέλος, έκλεινε τη διαθήκη του με την επιθυμία του, η αδερφή του και ο γιος της να πάρουν τα ποσά των 100.000 ευρώ η πρώτη και 100.000 ευρώ ο δεύτερος ενώ ο φίλος του το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίπτωση που ο αγαπημένος του ανιψιός και μάρτυρας της δολοφονίας αποφάσιζε να πουλήσει την περιουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, που φέρεται να είχε συνταχθεί πριν από περίπου έναν χρόνο και παρέμενε σφραγισμένη. Οι αρχές πιστεύουν ότι η σύγκριση των δύο εγγράφων ίσως δώσει απαντήσεις για το διπλό φονικό.