Γάζα: Μαζική επιστροφή Παλαιστινίων στα κατεστραμμένα σπίτια τους- «Η κατάπαυση του πυρός θα κρατήσει» λέει ο Τραμπ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν από την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025, να επιστρέφουν στα σπίτια τους, σε περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των τελευταίων μηνών. Οι εικόνες από τη Γάζα μαρτυρούν το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης και της καταστροφής που άφησε πίσω της η σύγκρουση.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, πυροδοτώντας ελπίδες για τερματισμό της αιματοχυσίας. Αν και διεθνείς αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για τη διάρκεια και τη βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός, υπάρχουν αισιόδοξες φωνές στη διεθνή σκηνή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πεπεισμένος ότι «το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει στο τέλος του».

Παρά τη συμφωνία, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα να απαιτεί άμεση διεθνή ανταπόκριση.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο των 20 σημείων για ειρήνη στη Γάζα φέρει την «υπογραφή» του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήλπιζε για το Νόμπελ Ειρήνης λόγω της επιτυχημένης παρέμβασής του αλλά εν τέλει κατέληξε στα χέρια της Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Σε ομιλία του σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει».

«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.