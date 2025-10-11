Γάζα: Μαζική επιστροφή Παλαιστινίων στα κατεστραμμένα σπίτια τους- «Η κατάπαυση του πυρός θα κρατήσει» λέει ο Τραμπ

Οι εικόνες από τη Γάζα μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν από την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025, να επιστρέφουν στα σπίτια τους, σε περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των τελευταίων μηνών. Οι εικόνες από τη Γάζα μαρτυρούν το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης και της καταστροφής που άφησε πίσω της η σύγκρουση.
Δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, πυροδοτώντας ελπίδες για τερματισμό της αιματοχυσίας. Αν και διεθνείς αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για τη διάρκεια και τη βιωσιμότητα της κατάπαυσης του πυρός, υπάρχουν αισιόδοξες φωνές στη διεθνή σκηνή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πεπεισμένος ότι «το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει στο τέλος του».
Παρά τη συμφωνία, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα να απαιτεί άμεση διεθνή ανταπόκριση.
Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο των 20 σημείων για ειρήνη στη Γάζα φέρει την «υπογραφή» του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήλπιζε για το Νόμπελ Ειρήνης λόγω της επιτυχημένης παρέμβασής του αλλά εν τέλει κατέληξε στα χέρια της Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Σε ομιλία του σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς «θα κρατήσει».
«Νομίζω ότι θα κρατήσει, ναι. Έχουν όλοι τους κουραστεί να πολεμούν», είπε επαναλαμβάνοντας πως έχει την πρόθεση να ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ, όπου έχει προσκληθεί να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ – το κοινοβούλιο –, καθώς και στην Αίγυπτο.
Είπε ακόμη πως σχεδιάζει να συναντηθεί με «πολυάριθμους ηγέτες» στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της Γάζας, που έχει υποστεί καταστροφή πελώριων διαστάσεων. Σημείωσε πως η συνάντηση πιθανόν θα γίνει στο Κάιρο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε εξάλλου πως η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα οδηγήσει σε ευρύτερη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.
«Έχουμε αυτή τη στιγμή μερικά μικρά θερμά σημεία, όμως είναι πολύ μικρά… Θα είναι πολύ εύκολο να τα σβήσουμε. Αυτές οι φωτιές θα σβήσουν πολύ γρήγορα», υποσχέθηκε.
Μαζική ροή βοήθειας για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους
Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό.
Η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.
«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να συνοδευτεί από άμεση, μαζική και συνεχή αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται και διανέμεται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματός της», ανέφερε η ΜΚΟ.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπογράμμισαν πως τα δεινά του πληθυσμού του θυλάκου δεν έχουν τελειώσει.
«Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα που επέζησαν τον πόλεμο βρίσκονται ανάμεσα στα συντρίμμια αυτών που ήταν άλλοτε τα σπίτια τους κι έχουν τεράστιες ιατρικές, ψυχολογικές και υλικές ανάγκες», εξήγησαν.
Είναι επείγουσα ανάγκη να εισέλθουν βασικά αγαθά στη Λωρίδα της Γάζας — ιατρικό υλικό, φάρμακα, τρόφιμα, νερό, καύσιμα και μέσα για στέγαση, συνέχισαν. Η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού έχει μπροστά της άλλον έναν χειμώνα χωρίς στέγη, προειδοποίησε.
Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.
Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει να αυξηθεί η βοήθεια που διανέμεται. Ωστόσο τα επόμενα βήματα για ειρήνη με διάρκεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη.
