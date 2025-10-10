Γαλλία: Ξανά πρωθυπουργός ο Λεκορνί

Ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε ξανά τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκόρνι, σε μια συγκλονιστική κίνηση που έθεσε τέλος σε ημέρες εικασιών και έντονων διαπραγματεύσεων με στόχο την επίλυση του βαθύ πολιτικού αδιεξόδου της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσιών, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε απόψε (10.10.2025) στον Σεμπαστιάν Λεκορνί τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Ο επαναδιορισμός του Λεκορνί, έρχεται μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του από το αξίωμα, προκαλώντας μια εβδομάδα έντονου δράματος και πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία.

Ο Μακρόν έκανε την ανακοίνωση αργά το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με όλους τους ηγέτες των κύριων κομμάτων στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με εξαίρεση τους ηγέτες της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς.

Ο πρόεδρος «δίνει εν λευκώ άδεια στον πρωθυπουργό», δήλωσε συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν.

Η επιστροφή του Λεκορνί αποτελεί έκπληξη, καθώς μόλις πριν από δύο ημέρες είχε δηλώσει ότι δεν «επιδιώκει τη θέση» και ότι «η αποστολή του έχει τελειώσει».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε ήδη διοριστεί για πρώτη φορά στις αρχές Σεπτεμβρίου, παραιτήθηκε αναπάντεχα την περασμένη Δευτέρα, αφού αποφάσισε ότι οι συνθήκες δεν ήταν πλέον κατάλληλες για τον ρόλο του στο πρωθυπουργικό μέγαρο, Ματινιόν.

Αβέβαιο παραμένει το αν θα σχηματίσει κυβέρνηση, ωστόσο ο νέος πλέον πρωθυπουργός θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως τις εργασίες του. Μάλιστα, έχει προθεσμία μέχρι την επόμενη Δευτέρα για να υποβάλει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους στο κοινοβούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι σε τηλεοπτική ομιλία του την Πέμπτη, ο Lecornu τόνισε ότι ο στόχος του προϋπολογισμού της Γαλλίας, που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα είναι να διατηρηθεί το έλλειμμα του κράτους μεταξύ 4,7% και 5% το 2026, σε σύγκριση με 5,4% φέτος.

Πρόκειται για μια μικρότερη προσπάθεια από αυτή που πρότεινε στα μέσα του καλοκαιριού ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, η οποία ενδέχεται να αμφισβητηθεί από τις τροπολογίες που θα προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο γαλλικό κοινοβούλιο.