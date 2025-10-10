Πάτρα: Ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια φυλάκιση για τον πρώην σύντροφό της

Ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, κρίθηκε ο 50χρονος σήμερα (10.10.2025) πρώην σύντροφός της.

Η δολοφονία της άτυχης Γαρυφαλλιάς είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου και η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο της Αμαλιάδας ο 50χρονος δράστης ήταν θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Η δίκη έγινε σήμερα και η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας. Το δικαστήριο τα απέρριψε.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Η μοιραία συνάντηση

Στο βίντεο καταγράφονται τα όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η άτυχη Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα κατεβαίνει από το ξενοδοχείο και η Γαρυφαλλιά. Κοντοστέκεται, κοιτάει μήπως την παραφυλάει κάποιος και διστακτικά προχωράει προς τη μεριά της εξόδου του παρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Όπως φαίνεται το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο κάτω, χωρίς να κουνιέται.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να την σηκώνει και την ταρακουνάει προσπαθώντας να την επαναφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός στο σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά από τις ανακριτικές αρχές η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ όπου και την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δεν τα κατάφερε, δυστυχώς απεβίωσε με την οικογένειά της να παίρνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.

«Δεν τη χτύπησα»

Ο τότε 50χρονος επέμενε πως δεν χτύπησε και δεν ήθελε να κάνει κακό στην Γαρυφαλλιά. Στο νοσοκομείο που τη μετέφερε, είπε το πρώτο ψέμα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υποστήριξε πως την βρήκε τραυματισμένη και ευαισθητοποιήθηκε.

«Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα τσακωθούμε. Μου επιτέθηκε πρώτη και την έσπρωξα», υποστήριζε.

«Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Την συνάντησα και τσακωθήκαμε. Κάποια στιγμή την έσπρωξα και έπεσε κάτω», έλεγε ο πρώην σύντροφος του θύματος.

Εννιά μέρες μετά την επίθεση, η Γαρυφαλλιά που είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ της Αθήνας, υπέκυψε στα τραύματα που της προκάλεσε το μίσος του. Η οικογένεια μέσα στον πόνο της, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, για να σωθούν ζωές.

«Τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε ότι δεν έφυγε άδικα και ότι θα βοηθήσει κι άλλους συνανθρώπους μας. Μένουμε σε αυτό, ότι η Γαρυφαλλίτσα μας έφυγε από κοντά μας. Τουλάχιστον θα συνεχίσει η καρδούλα της να χτυπάει κάπου αλλού και έτσι νιώθουμε ότι δεν έχει φύγει άδικα», είχε πει η αδελφή της.