Ηλεία: Σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

Σήμερα ξεκινά η δίκη για τηδολοφονία της Γαρυφαλλιάς , η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από βίαιο ξυλοδαρμό που υπέστη, με κατηγορούμενο τον τότε σύντροφό της

Η εκδίκαση της υπόθεσης ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, ωστόσο το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε η υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Έτσι, η δίκη μεταφέρθηκε για τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Το συμβάν σημειώθηκε στην Πάτρα έξω από ξενοδοχείο.

Η γυναίκα για ημέρες έδινε μάχη για την ζωή της στην ΜΕΘ του ΚΑΤ , στην Αθήνα όπου είχε διακομισθεί , αλλά δεν τα κατάφερε.

kατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 50χρονος φέρεται να αποδέχτηκε πως χτύπησε την 41χρονη ισχυριζόμενος πως «δεν είχα πρόθεση να της κάνω κακό. Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά, δεν το αποδέχομαι αυτό, μονάχα την έσπρωξα κι έπεσε κάτω».