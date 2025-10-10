Αρέθα: Το 15λεπτο βίντεο του δυστυχήματος συγκλόνισε ακόμη και την Πρόεδρο

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, κυρία Κοτταρά, στην κυριολεξία σοκαρίστηκε. Στην αίθουσα του Δικαστηρίου (αστικό) που εξέταζε την υπόθεση με το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα της οδού Αρέθα με τα δύο νεκρά παλικάρια, προβλήθηκε το βίντεο του τροχαίου.

Τα 15 δευτερόλεπτα του βίντεο ήταν αρκετά για να «κλείσει» η ακροαματική διαδικασία. Μόλις ολοκληρώθηκε η προβολή, η Πρόεδρος είπε ότι «τελειώσαμε»!

Προφανώς ήταν αρκετό για να βγάλει τα συμπεράσματα της.

Το αίτημα για την δημόσια προβολή του βίντεο υπέβαλαν οι δικηγόροι των δύο οικογενειών Στεργίου και Παπαδόπουλου, Χάρης Γρηγορίου, Γιάννης Αποστολόπουλος και Γιώργος Κουκούλης.

Στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα πώς οι δύο νεαροί βρίσκονται πάνω στη μηχανή, το φανάρι τους είναι πράσινο. Εκείνη τη στιγμή, ο οδηγός του Ι.Χ. στρίβει στην κάθοδο της Αρέθα περνώντας με κόκκινο και τα παιδιά πέφτουν πάνω στο Ι.Χ. και βρίσκουν επί τόπου ακαριαίο θάνατο.

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Ο δικηγόρος του οδηγού του Ι.Χ. υποστήριξε στην αγόρευσή του πως τα παιδιά δεν σκοτώθηκαν πέφτοντας πάνω στο όχημα του εντολέα του, αλλά είχαν πέσει νωρίτερα στο έδαφος και έτσι σκοτώθηκαν! Μάλιστα, έλεγε πως υπήρχε μάρτυρας που ανέφερε ότι ο οδηγός της μηχανής είχε περάσει με κόκκινο το προηγούμενο φανάρι (Κανελλοπούλου) και ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα.

ΖΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΧ

Ο οδηγός του Ι.Χ., ζητά αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη της μηχανής (ο οποίος διατηρεί κατάστημα), ο οποίος είχε παραχωρήσει το δίκυκλο στον Γιάννη, καθώς επρόκειτο ο άτυχος οδηγός να το αγοράσει.

Υποστηρίζει ότι η μηχανή έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του και το κατέστρεψε. Η ακροαματική διαδικασία κράτησε μία ώρα και η δικαστής, το προσεχές χρονικό διάστημα, θα εκδώσει την απόφασή της. Εκκρεμεί η ποινική δίκη με κατηγορούμενο τον οδηγό του αυτοκινήτου που πέρασε με κόκκινο. Έχει προσδιοριστεί για τις 9 Φεβρουαρίου. Η μητέρα του Γιάννη Στεργίου, Σόνια Διονυσοπούλου, δήλωσε φανερά συντετριμμένη και ότι αυτό που την ενδιαφέρει πάνω από όλα δεν είναι η αστική αποζημίωση, αλλά να δει τον κατηγορούμενο στο εδώλιο, ζητώντας την παραδειγματική του τιμωρία για τον θάνατο των δύο νέων παλικαριών, που στα 18 και 19 τους χρόνια, κόπηκε το νήμα της ζωής τους.