Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 14.000 αρνιά θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς σε 168 μονάδες- Οι κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Το σοβαρό θέμα της εμφάνισης της ευλογιάς στη Δυτική Ελλάδα συζητήθηκε στο πρόσφατο περιφερειακό συμβούλιο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την έκταση του προβλήματος, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημαντική συνεισφορά των κτηνιάτρων στην προσπάθεια περιορισμού της νόσου.

Αναφορικά με την εικόνα που υπάρχει έως τώρα, στη Δυτική Αχαΐα έγιναν συνολικά 1.200 επιτόπιες επισκέψεις κι ελέγχθηκαν 166.800 ζώα. Έχουν ληφθεί δείγματα για μοριακό έλεγχο από 256 εκτροφές με λήψη δειγμάτων από περίπου 4.500 ζώα. Έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι την Δευτέρα 6/10/2025 112 εστίες στις περιοχέςΛακκόπετρα, Άραξος, Μετόχι, Λάππα, Λιμνοχώρι, Σαγαίικα, Βουπράσιο. Επίσης, έχουν επιβεβαιωθεί και 2 εστίες στην Μανωλάδα της Π.Ε Ηλείας (σε συνέχεια των εστιών στο Βουπράσιο). Οι εστίες (περίπου 9.000 ζώα) έχουν θανατωθεί όλες με αποστολή προς αποτέφρωση, καθώς η περιοχή είναι δίπλα στην θάλασσα σε οικοσύστημα και το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα δεν επιτρέπει ταφή πάνω από 2 μέτρα. Μέσος χρόνος θανάτωσης από την ημερομηνία αποτελέσματος 2,9 ημέρες.

Στην περιοχή Μεσολογγίου έγιναν συνολικά 210 επιτόπιες επισκέψεις με συνολικό αριθμό ζώων που ελέγχθηκαν 25.130. Έχουν ληφθεί δείγματα για μοριακό έλεγχο από τις εκτροφές αυτές με λήψη δειγμάτων από περίπου 1.200 ζώα. Στις 1/10/2025 επιβεβαιώθηκε κρούσμα και στο Νεοχώρι Μεσολογγίου σε περιοχή εκτός της ζώνης επιτήρησης και ξεκίνησαν νέοι έλεγχοι σε νέα ζώνη προστασίας (60 εκμεταλλεύσεις). Με βάση τις διαπιστώσεις, θεωρείται ανησυχητική η επέκταση του νοσήματος προς την περιοχή του Μεσολογγίου, εν μέσω απαγορεύσεων.

Μέχρι σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν αποζημιώσει κτηνοτρόφους για την πανώλη σε Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία και την ευλογιά στην Αιτωλοακαρνανία. Έχουν πληρωθεί όλοι οι κτηνοτρόφοι (15 στην Αιτωλοακαρνανία και 7 στην Ηλεία), ενώ έχει ζητηθεί η κατανομή των αποζημιώσεων για 20 κτηνοτρόφους στην Αιτωλοακαρνανία στις 7/8/2025 και 54 κτηνοτρόφους στην Αχαΐα στις 29/9/2025, 57 κτηνοτρόφους στην Αχαΐα στις 3/10/2025 και 12 κτηνοτρόφους στην Αιτωλοακαρνανία στις 6/10/2025 (αναμένεται η κατανομή).

Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Φίλιας, συνολικά έχουν θανατωθεί 14.000 ζώα σε 168 μονάδες (0,9% του ζωικού κεφαλαίου). Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας είναι σήμερα 3,5% ενώ σε κάποιες Περιφέρειες αγγίζει το 10%.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αποστείλει αιτήματα αποζημίωσης για 143 κτηνοτρόφους συνολικού ποσού περίπου 2.000.000 ευρώ, ενώ εκκρεμούν αιτήματα για τους 15 κτηνοτρόφους στους οποίους έγινε θανάτωση των ζώων μετά την 1/10/2025. ζητήσει από το ΥΠΑΑΤ να γίνει γρήγορα η κατανομή στην Περιφέρεια.