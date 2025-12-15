Αγρότες: Δημιουργική ασάφεια από Τσιάρα - Θα απαντήσουν τα 60 μπλόκα

Για ασαφείς τοποθετήσεις, τις οποίες οι αγρότες θα επιχειρήσουν να αποκρυπτογραφήσουν και να δώσουν τις όποιες απαντήσεις τους τις επόμενες ημέρες, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Τζέλλας, σχολιάζοντας τα μέτρα ενίσχυσης που εξήγγειλε για τους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προκειμένου να καθίσουν όλοι μαζί στο τραπέζι του διαλόγου.

«Ο κ. Τσιάρας δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις. Αυτά που είπε, θα επιχειρήσουμε αρχικά να τα αποκρυπτογραφήσουμε, στη συνέχεια να τα αξιολογήσουμε και κατόπιν, τις επόμενες ημέρες, θα δώσουμε τις απαντήσεις μας. Ο κ. Τσιάρας ακολούθησε τη μέθοδος της… δημιουργικής ασάφειας, μιμούμενος τον κ. Βαρουφάκη.

Για παράδειγμα, μίλησε για φτηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τους αγρότες γενικώς, χωρίς να δώσει μία τιμή, ενώ εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Ζητούμε το κόστος να βρίσκεται στα εφτά λεπτά του ευρώ. Δεν είναι αυτή η γενικότητα μία ασάφεια; Επίσης, είπε γενικώς ότι θα ενισχυθούν οικονομικά οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν και συγκεκριμένες καλλιέργειες που πιέζονται περισσότερο. Κι αυτό, όμως, αποτελεί μία ασάφεια. Όταν όλα γίνουν πιο ξεκάθαρα, θα μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε μία πιο ξεκάθαρη απάντηση», τόνισε στο ethnos.gr ο κ. Τζέλλας.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι οι αγρότες με ψυχραιμία και χωρίς να βιαστούν καθόλου θα δώσουν απαντήσεις στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Η απάντηση θα δοθεί από κοινού, κατόπιν συνεννόησης των περίπου εξήντα μπλόκων από ολόκληρη τη χώρα. Εμείς θα εξετάσουμε με ψυχραιμία τα δεδομένα και με ψυχραιμία θα δώσουμε τις απαντήσεις μας. Όποιος θέλει να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα, δεν προχωρεί σε επικοινωνιακές τοποθετήσεις», σημείωσε ο κ. Τζέλλας.