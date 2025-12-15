Πάτρα: Στη φυλακή οι δύο από τους τρεις που τρομοκρατούσαν πεζούς

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο από τους τρεις Ρομά, ηλικίας 20 και 17 ετών, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα φέρονται να είχαν σπείρει τον φόβο σε περαστικούς στους πεζόδρομους της Ρήγα Φεραίου και της Μαιζώνος, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες πραγματοποιούσαν ληστείες σε βάρος πεζών, τους οποίους απειλούσαν με κατσαβίδι. Για τον τρίτο της ομάδας, έναν ανήλικο 14 ετών, οι ανακριτικές Αρχές αποφάσισαν την υπαγωγή του στο καθεστώς επιμέλειας από επιμελητή ανηλίκων.

Οι τρεις κατηγορούμενοι διώκονται για ληστεία και απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, επιτίθεντο σε πολίτες στους πεζόδρομους της Ρήγα Φεραίου και της Μαιζώνος, με στόχο την αφαίρεση χρημάτων και προσωπικών αντικειμένων. Στο τελευταίο περιστατικό που αποδίδεται στη δράση τους, ένας 21χρονος τραυματίστηκε από κατσαβίδι που κρατούσε ένας εκ των δραστών.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι σε τουλάχιστον δύο περιστατικά, ωστόσο η έρευνα της Ασφάλειας Πατρών βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό πιθανής εμπλοκής τους και σε άλλες αξιόποινες ενέργειες.