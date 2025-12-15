Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο- Η επιχείρηση των πυροσβεστών- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα (15/12) στη Λευκάδα το οποίο θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία. Ένα αγοράκι περίπου τριών ετών στην περιοχή της Νικιάνας έπεσε μέσα σε τρύπα που δεν ήταν άλλη από τον βόθρο του σπιτιού.

Το παιδί έπεσε μέσα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να το βγάλουν από μέσα, σύμφωνα με το ilefkada.gr. Το παιδάκι βρισκόταν σε σοκ αλλά φαινόταν ότι δεν έχει χτυπήσει.

Σε σοκ ήταν και οι πυροσβέστες που κατέβηκαν κάτω για να πιάσουν το παιδί την ώρα που το είδαν να κουνάει τα χεράκια του και να ζητάει βοήθεια. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έβγαλαν το παιδί από το βόθρο. Το αγοράκι στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.