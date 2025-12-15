Καλάβρυτα: Ζευγάρι συνταξιούχων δημιούργησε ενεργειακά αυτόνομο Ζωολογικό Κήπο

Έναν ενεργειακά αυτόνομο Ζωολογικό Κήπο με οπωροφόρα δένδρα, λίμνες και σπάνια είδη οικόσιτων ζώων δημιούργησε ένα ζευγάρι συνταξιούχων, που έχει επιστρέψει εδώ και πολλά χρόνια στα Καλάβρυτα.

Ο επιχειρηματίας Γιάννης Χονδρογιάννης μίλησε στο Action24, όπου παρουσίασε την πρωτοβουλία του στα Καλάβρυτα: «Πριν 35 χρόνια, με κάλεσαν από τον δήμο Καλαβρύτων να καταθέσω στεφάνι προς τιμή του προπάππου μου, Γιάννη Χονδρογιάννη, ο οποίος ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Όταν είδα το μέρος, είπα πως για το τέλος των ημερών της ζωής, θα ήθελα να ζήσω εκεί, εδώ που είμαστε δηλαδή».

«Εγώ και η σύντροφός μου, με τις όποιες οικονομίες μας, ήρθαμε τελικά και αγοράσαμε 13 στρέμματα, φτιάξαμε ένα σπίτι και εφαρμόσαμε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι με ηλιακά πάνελ» εξήγησε στη συνέχεια για την πρωτοβουλία με τη σύντροφό του.

Ως προς το Ζωολογικό Κήπο Καλαβρύτων, διευκρίνισε: «Βάλαμε μία ταμπέλα πάνω στην άσφαλτο και άρχισε να έρχεται πολύς κόσμος. Εμείς τους εξηγούσαμε το εγχείρημά μας, και τα παιδιά τους έπαιζαν με τα ζωάκια που είχαμε, δηλαδή παγώνια, γάτες κλπ».

«Μετατρέψαμε τον χώρο μας σ' έναν πολύ όμορφο ζωολογικό κήπο με σπάνια είδη οικόσιτων ζώων. Υπάρχουν ζώα απ' όλα τα μέρη του κόσμου, μπορεί να είναι κατσίκες και πρόβατα, αλλά είναι από τη Σκανδιναβία, ή πρόβατα που έπαιρναν μαζί τους οι Βίκινγκ για να έχουν τροφή, ακόμη και λάμα από τις Άνδεις» κατέληξε.