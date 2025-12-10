Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των ακινήτων»: Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των ακινήτων».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του enikos.gr από το 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο «Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου» (Μ.Α.Τ.Α.), το αντίστοιχο του Προσωπικού Αριθμού ή του ΑΜΚΑ που έχουν οι πολίτες προκειμένου να μπει τέλος στο χαοτικό τοπίο των διάσπαρτων στοιχείων για κάθε ακίνητο και να δημιουργηθεί με βάση όπου θα βρίσκονται όλα τα δεδομένα.

Ουσιαστικά έναν και μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης θα αποκτήσει κάθε σπίτι, οικόπεδο, κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος και αυτός θα το συνοδεύει σε όλες τις φορολογικές, τεχνικές, πολεοδομικές, νομικές και διοικητικές συναλλαγές.

Η χαρτογράφηση

Αξίζει να σημειωθεί πως ο στόχος του μέτρου είναι καταγραφούν πλήρως όλοι οι διαφορετικοί αριθμοί που συνδέονται σήμερα με ένα ακίνητο. Ενδεικτικά αυτό μπορεί να αφορά μεταξύ άλλων τον ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου, τον ΑΤΑΚ του Ε9, τον αριθμό παροχής ρεύματος, τον αριθμό υδρομέτρου, τα στοιχεία που τηρούν δήμοι, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο Μ.Α.Τ.Α. θα συνοδεύει ένα ακίνητο σε κάθε διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο απλοποιείται δραστικά η ταυτοποίηση αλλά και επιτρέπεται η ενοποίηση των στοιχείων που σήμερα απαιτούν πολλαπλές δηλώσεις, διασταυρώσεις και έγγραφα.

Σημειώνεται δε πως το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων- η νέα κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία E-Registries- αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως το 2026 ,ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 8,29 εκατ. ευρώ και αυτό θα το χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το E-Registries

Στο Ε-Registries:

θα συγκεντρώνoνται για πρώτη φορά όλα τα κρίσιμα δεδομένα κάθε ακινήτου. Κάποια από αυτά είναι μεταξύ άλλων τα στοιχεία από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΥΔΑΠ, τις Πολεοδομίες και τις δικαστικές πληροφορίες για εκκρεμείς υποθέσεις.

θα περιλαμβάνονται και δεδομένα για αγροτικές ενισχύσεις προκειμένου να είναι ξεκάθαρη η χρήση και η εκμετάλλευση κάθε γεωτεμαχίου.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός φάκελος που θα ακολουθεί την ιδιοκτησία και που θα εξαλείφει τη σημερινή πολυπλοκότητα και που δεν θα υπάρχουν λάθη κυρίως στις μεταβιβάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί με την ενεργοποίηση του μέτρου, οι ιδιοκτήτες θα απαλλαχθούν από χρονοβόρες διαδικασίες και περιττά έξοδα. Και αυτό επειδή κάθε ακίνητο θα ταυτίζεται με τα τετραγωνικά και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, ενώ θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση για όλες τις συναφείς βάσεις δεδομένων μέσω διαλειτουργικότητας όταν θα γίνεται κάποια πολεοδομική, ιδιοκτησιακή ή τεχνική αλλαγή.

Διευκρινίζεται πως με την ενεργοποίηση του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων δεν θα χρειάζεται να επανυποβάλουν τα στοιχεία τους οι υπόχρεοι. Ενώ θα υπάρχει αυτόματη ενημέρωση για τα στοιχεία ακινήτων μεταξύ όλων των κρατικών βάσεων – Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, Πολεοδομία – Τα στοιχεία

Τα στοιχεία

Η άντληση των στοιχείων για κάθε ακίνητο θα γίνεται από:

το Κτηματολόγιο. Αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025.

το Ε9 με τα φορολογικά στοιχεία ιδιοκτησίας.

τις πολεοδομικές άδειες που τηρεί το ΤΕΕ.

τις δικαστικές βάσεις δεδομένων για υποθέσεις ιδιοκτησιακών διαφορών.

τα συστήματα αγροτικών ενισχύσεων για καλλιεργούμενες ή επιλέξιμες εκτάσεις.

Συνεπώς μόλις καθιερωθεί το ΜΑΤΑ, η καταγραφή κάθε αλλαγής ιδιοκτησίας θα γίνεται με αυτόματο τρόπο. Το E-Registries θα ενημερώνει ταυτόχρονα όλους τους αρμόδιους φορείς και θα καταργήσει αιτήσεις, δικαιολογητικά και φυσικές παρουσίες.

Με άλλα λόγια η επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας: ιδιοκτησία, εκμετάλλευση, τεχνικές υποδομές, ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, ενοικιάσεις και φορολογικές υποχρεώσεις.