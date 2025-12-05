Στο +86% από το 2017 οι τιμές πώλησης για κατοικίες- Η τρελή κούρσα στα ακίνητα συνεχίζεται

Ιδιαίτερα ανθεκτική με τις μέσες τιμές να έχουν ξεπεράσει τα προ της δημοσιονομικής κρίσης υψηλά επίπεδα του 2008 αποδεικνύεται η αγορά κατοικίας με τις τιμές να συνεχίζουν την ανιούσα.

Εστιάζοντας στα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε προ ημέρων η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα στην τελευταία της ανάλυση για την αγορά κατοικίας κάνει λόγο για νέα ισχυρή αύξηση στις τιμές των κατοικιών φέτος με τη σωρευτική ανατίμηση του δείκτη τιμών από το χαμηλότερο επίπεδο των αποτιμήσεων κατά τη δεκαετή κρίση και συγκεκριμένα το τρίτο τρίμηνο του 2017 να αντιστοιχεί σε ένα +86%», γράφει το newsmoney.gr.

Οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου του 2025 συγκρίνονται και με τα νούμερα προ δημοσιονομικής κρίσης της χώρας: Όπως επισημαίνεται, σε αυτή τη συγκυρία, «οι τιμές των κατοικιών υπερβαίνουν πλέον το προ κρίσης υψηλό – peak του τρίτου τριμήνου του 2008 κατά 7,1% (-17,2% σε αποπληθωρισμένους όρους βάσει Δείκτη Τιμών Καταναλωτή)».

Μετά την Αθήνα, peak και στη Θεσσαλονίκη

Επισημαίνεται εδώ ότι οι τιμές στην Αθήνα είχαν ξεπεράσει το peak της «χρυσής» δεκαετίας της κτηματαγοράς ήδη από τα τέλη του 2023- αρχές 2024, ωστόσο πλέον το 2025 σηματοδοτεί το ιστορικό υψηλό τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα και την Περιφέρεια. Σε όλες τις περιπτώσεις πλέον, για οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή ανά την Ελλάδα οι τρέχουσες αξίες πώλησης ξεπερνούν το peak του 2007.