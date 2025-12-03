Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν στις 4 και 5/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ}
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-12-2025 & 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΙΡΗ, ΡΙΑ, ΣΤΕΛΙΟΣ, ΞΕΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ
(ΕΤΩΝ 89)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 4/12/2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ροιτίκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ροιτίκων.
Ο σύζυγος: Αθανάσιος
Τα παιδιά της: Βασιλική & Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Νικόλαος & Ελένη Παλούμπη, Ηλίας & Γαλατία Παλούμπη, Γεωργία Παλούμπη
Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Κωνσταντίνα Χρόνη, Κωντιλία & Αντώνιος Ντέρμας, Φώτιος & Δήμητρα Χρόνης
Οι εγγονοί
Οι δισέγγονοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]
---------------------
KHΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΠΑΤΙΩΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Κ.Τ.Ε.Λ.
= ΕΤΩΝ 67 =
Κηδεύουμε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ Κοιμητηρίου Λεύκας (Πατρών).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κονδυλία
Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: Άγγελος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Τούλα, Λόλα & Νίκος, Ηλίας & Ιωάννα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276
ΕΤΩΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1967, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
-------------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο & μητέρα
ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΣΥΖ. ΒΕΛΙΣ.
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 79
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 4-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βελισσάριος
Ο ΥΙΟΣ: Ευάγγελος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Πέμπτη 4 -12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΝΤΕΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΔΑΦΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΣΠ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΙΤΗ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΚΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
