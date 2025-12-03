Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν στις 4 και 5/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν στις ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ} 

ΕΤΩΝ 86 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4-12-2025 & 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΙΡΗ, ΡΙΑ, ΣΤΕΛΙΟΣ, ΞΕΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ. ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΛΟΥΜΠΗ

(ΕΤΩΝ 89)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 4/12/2025 & ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Ροιτίκων Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ροιτίκων.

Ο σύζυγος: Αθανάσιος

Τα παιδιά της: Βασιλική & Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Νικόλαος & Ελένη Παλούμπη, Ηλίας & Γαλατία Παλούμπη, Γεωργία Παλούμπη

Τα αδέλφια της: Νικόλαος & Κωνσταντίνα Χρόνη, Κωντιλία & Αντώνιος Ντέρμας, Φώτιος & Δήμητρα Χρόνης

Οι εγγονοί

Οι δισέγγονοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

---------------------

KHΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΠΑΤΙΩΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ Κ.Τ.Ε.Λ.

= ΕΤΩΝ 67 =

Κηδεύουμε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ Κοιμητηρίου Λεύκας (Πατρών).

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κονδυλία

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ: Άγγελος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Τούλα, Λόλα & Νίκος, Ηλίας & Ιωάννα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.

ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276

ΕΤΩΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1967, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

-------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο & μητέρα

ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΣΥΖ. ΒΕΛΙΣ.

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 79

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 4-12-2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄κοιμητήριο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Βελισσάριος

Ο ΥΙΟΣ: Ευάγγελος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΕΥΜΟΡΦΙΑ  ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ   69

Κηδεύουμε την Πέμπτη 4 -12-2025  & ώρα 12 μεσ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Ο  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΝΤΕΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΡΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

Η  ΕΓΓΟΝΗ : ΔΑΦΝΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΣΠ. ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ 

ΕΤΩΝ 92 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΙΤΗ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΚΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

