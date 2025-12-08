Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10/12/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ χήρα ΜΙΧ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ 

ΕΤΩΝ 92 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ, MAPIA 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΕΥΘ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 59)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΟΥΚΙΑ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΑΡΕΛΤΖΗ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. 

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝ. ΤΡΙΓΚΑ} 

~•ΕΤΩΝ 93•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/12/2025 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΓΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΤΑ,  ΟΛΥΜΠΙΑ χήρα ΒΑΓΓΕΛ. ΤΡΙΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΤΡΙΓΚΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΚΑΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ, ΛΙΝΑ, ΑΡΣΙΝΟΗ, ΙΟΛΗ, ΕΛΕΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΠΑΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ -31- Πάτρα,  Τηλέφωνα επικοινωνίας  Σταθ. 2610 430 141  Κιν. 6937 00 9978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. 

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ

ΕΤΩΝ  91

Κηδεύουμε την Τρίτη  9-12-2025 & ώρα  12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΥΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΙΩΑΝΝΗ  ΧΡ.  ΠΕΤΣΑ

ΕΤΩΝ  88 

Κηδεύουμε την  Τρίτη  9-12-2025 & ώρα  12  μεσ. από την  Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Συχαινών.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ ΠΕΤΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΣΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΡΟΔΑΤΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΡΙΑΝΤΖΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΡΣΙΝΟΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ  95

Κηδεύουμε την Τρίτη 9 -12-2025  & ώρα  3 μ. μ.  από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΜΑΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΡΣΙΝΟΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

KHΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ  ΒΑΒΑΤΣΙΚΟ       

=   ΕΤΩΝ  85  = 

Κηδεύουμε  την  Τρίτη  9  Δεκεμβρίου  2025  και  ώρα   3 μ.μ.   από  τον  Ιερό  Ναό ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ  Μαραθιά  (Δωρίδος).

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη                                                                  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

Βασιλική,  Χρήστος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:

Δημήτριος  &  Νόη  Βαβάτσικου, Μαρία  (χήρα)  Νικ.  Γιάννου 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.

ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

-------------------

KHΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας 

ΣΟΦΙΑ ΧΑΡ.   ΜΠΟΥΖΟΥΛΑ       

 =   ΕΤΩΝ  80  = 

Κηδεύουμε  την  Τετάρτη  10  Δεκεμβρίου  2025  και  ώρα   11.30 π.μ.   από  τον  Ιερό  Ναό ΑΓΙΟΥ  ΠΑΝΤΩΝ  Κοιμητηρίου  (Αιγίου).

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.

ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

------------

Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες

