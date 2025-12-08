Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10/12/2025

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ, MAPIA

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝ. ΤΡΙΓΚΑ}

~•ΕΤΩΝ 93•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/12/2025 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΓΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΤΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ χήρα ΒΑΓΓΕΛ. ΤΡΙΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΤΡΙΓΚΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΚΑΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ, ΛΙΝΑ, ΑΡΣΙΝΟΗ, ΙΟΛΗ, ΕΛΕΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΠΑΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Τρίτη 9-12-2025 & ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΥΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΠΕΤΣΑ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την Τρίτη 9-12-2025 & ώρα 12 μεσ. από την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Συχαινών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ ΠΕΤΣΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΣΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΡΟΔΑΤΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΡΙΑΝΤΖΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΡΣΙΝΟΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Τρίτη 9 -12-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΜΑΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΡΣΙΝΟΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

KHΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΒΑΤΣΙΚΟ

= ΕΤΩΝ 85 =

Κηδεύουμε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μαραθιά (Δωρίδος).

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

Βασιλική, Χρήστος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:

Δημήτριος & Νόη Βαβάτσικου, Μαρία (χήρα) Νικ. Γιάννου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

KHΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΟΦΙΑ ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑ

= ΕΤΩΝ 80 =

Κηδεύουμε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΩΝ Κοιμητηρίου (Αιγίου).

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------