Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΜΙΧ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ, MAPIA
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΕΥΘ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 59)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΟΥΚΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΑΡΕΛΤΖΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝ. ΤΡΙΓΚΑ}
~•ΕΤΩΝ 93•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/12/2025 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΑΜΑΚΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΓΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΤΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ χήρα ΒΑΓΓΕΛ. ΤΡΙΓΚΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΤΡΙΓΚΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΚΑΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ, ΛΙΝΑ, ΑΡΣΙΝΟΗ, ΙΟΛΗ, ΕΛΕΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, ΠΑΥΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ -31- Πάτρα, Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταθ. 2610 430 141 Κιν. 6937 00 9978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Τρίτη 9-12-2025 & ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΛΕΥΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΠΕΤΣΑ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Τρίτη 9-12-2025 & ώρα 12 μεσ. από την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Συχαινών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΝΝΑ ΠΕΤΣΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΣΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΧΡΥΣΑΝΘΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΡΟΔΑΤΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΡΙΑΝΤΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΡΣΙΝΟΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Τρίτη 9 -12-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΜΑΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΡΣΙΝΟΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
KHΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΒΑΤΣΙΚΟ
= ΕΤΩΝ 85 =
Κηδεύουμε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Μαραθιά (Δωρίδος).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Βασιλική, Χρήστος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
Δημήτριος & Νόη Βαβάτσικου, Μαρία (χήρα) Νικ. Γιάννου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
KHΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑ
= ΕΤΩΝ 80 =
Κηδεύουμε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΩΝ Κοιμητηρίου (Αιγίου).
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
