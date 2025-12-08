Χρυσές Σφαίρες: Το ‘One Battle After Another’ επικεφαλής με 9 υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες των φετινών Golden Globes-Χρυσών Σφαιρών που απονέμει η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ και που έχει καθιερωθεί πλέον να θεωρούνται προάγγελοι των Όσκαρ, ανακοινώθηκαν το πρωί της Δευτέρας 8/12/2025 (μετά τις 3 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος) και η λαμπερή απονομή των βραβείων με παρουσιάστρια για 2η χρονιά, την κωμική ηθοποιό Nikki Glaser, θα γίνει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και θα μεταδοθεί live από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και σε stream στο διαδίκτυο στην πλατφόρμα Paramount+.

Τις υποψηφιότητες ανακοίνωσαν οι Marlon Wayans και Skye P. Marshall. Οι Χρυσές Σφαίρες έχουν ιστορία από το μακρινό 1944.

Ο Paul Thomas Anderson και η κοινωνική ταινία του με τις έντονες πολιτικές αιχμές "Μια Μάχη μετά την Άλλη - One Battle After Another" πέτυχε να λάβει τις περισσότερες υποψηφιότητες, σύνολο 9, όπως είδαμε στο thehollywood reporter.com, μεταξύ των οποίων για καλύτερη ταινία (στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ), σκηνοθεσία, σενάριο & καλύτερου α' ανδρικού ρόλου-Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Η ταινία "Συναισθηματική Αξία-Sentimental Value" που προβλήθηκε και στην Πάτρα, στο Πάνθεον, πήρε 8 υποψηφιότητες, το "Sinners - Αμαρτωλοί" που είχε παιχθεί στην Πάτρα την περασμένη άνοιξη, πήρε 7 υποψηφιότητες, το "Hamnet" της Κλόι Ζάο 6 υποψιότητες ενώ οι ταινίες "Frankenstein" του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και "Wicked: For Good" που προβάλλεται τώρα στη χώρα μας & στην Πάτρα, πήραν 5 υποψηφιότητες η καθεμία.

Η "Βουγονία" του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου προτάθηκε για καλύτερη ταινία στην κατηγορία κωμωδία ή μιούζικαλ, για καλύτερο α' γυναικείο ρόλο στην ίδια κατηγορία - Έμα Στόουν καθώς και για καλύτερο α' ανδρικό ρόλο ο Jesse Plemons επίσης στην ίδια κατηγορία Musical or Comedy. Ωστόσο ο διάσημος και βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης δεν κατάφερε να βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο του «Καλύτερου Σκηνοθέτη».

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το "The White Lotus" τέθηκε επικεφαλής με 6 υποψηφιότητες, και ακολουθεί το "Adolescence" με 5 και τα "Only Murders in the Building" και "Severance" με 4 το καθένα.

Η εταιρεία Neon πήρε τις περισσότερες κινηματογραφικές υποψηφιότητες (21) ενώ η πολύ δημοφιλής πλατφόρμα του Netflix σκόραρε μάλλον αναμενόμενα τις περισσότερες τηλεοπτικές υποψηφιότητες (22).

Η Helen Mirren όπως είναι ήδη γνωστό, θα λάβει το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille Award και η Sarah Jessica Parker θα λάβει το φετινό Carol Burnett Award, βραβείο. Οι Mirren και Parker θα τιμηθούν στη διάρκεια του Golden Eve primetime special στις 8 Ιανουαρίου 2026 που επίσης θα μεταδοθεί από το CBS & σε streaming στο Paramount+.

Η λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες έχουν αναλυτικά ως εξής:

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

It Was Just an Accident-Ένα Απλό Ατύχημα (Neon)

The Secret Agent (Neon)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros. Pictures).

Καλύτερη Ταινία (κωμωδία ή μιούζικαλ)

Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Bugonia-Βουγονία (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

No Other Choice (Neon)

Nouvelle Vague (Netflix)

One Battle After Another (Warner Bros. Pictures).

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office-Cinematic and Box Office Achievement

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Kpop Demon Hunters

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία

Αμαρτωλοί

Weapons

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ζωούπολη 2.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο (Frankenstein)

Τζαφάρ Παναχί (Ενα Απλό Ατύχημα)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Κλόι Ζάο (Hamnet).

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Τζόελ Έτζερτον (Train Dreams)

Όσκαρ Αϊζακ (Frankenstein)

Ντουέιν Τζόνσον (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me From Nowhere).

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)

Τζένιφερλ Λόρενς (Die My Love)

Ρενάτε Ρέινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Τζούλια Ρόμπερτς (Μετά το Κυνήγι)

Τέσα Τόμσον (Hedda)

Εύα Βίκτορ (Sorry, Baby).

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα)

Σίνθια Ερίβο (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Αμάντα Σέιφριντ (The Testament of Ann Lee)

Έμα Στόουν (Βουγονία).

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)

Τζορτζ Κλούνεϊ (Jay Kelly)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ίθαν Χοκ (Blue Moon)

Λι Μπιόνγκ-χον (Καμία Αλλη Επιλογή)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία).

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein)

Πολ Μεσκάλ (Hamnet)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Άνταμ Σάντλερ (Jay Kelly)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

B’ Γυναικείος Ρόλος

Έμιλι Μπλαντ (The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή)

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία)

Αριάνα Γκράντε (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας (Συναισθηματική Αξία)

Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη).

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ένα Απλό Ατύχημα (Γαλλία)

Καμία Άλλη Επιλογή-No Other Choice (Ν. Κορέα)

The Secret Agent (Βραζιλία)

Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία).

Καλύτερο Σενάριο

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Ενα Απλό Ατύχημα

Συναισθηματική Αξία

Hamnet.

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Το Κάστρο του Απείρου – Η Ταινία

Έλιο

ΚPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

Μουσική

Αλεξάντρ Ντεσπλά (Frankenstein), ο Ντεσπλά είναι Ελληνικής καταγωγής,

Λούντβιχ Γιόρανσον (Αμαρτωλοί)

Τζόνι Γκρίνγουντ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Μαξ Ρίχτερ (Hamnet)

Χανς Ζίμερ (F1: Η Ταινία).

Τραγούδι

Dream As One (Avatar: Φωτιά και Στάχτη)

Golden (Kpop Demon Hunters)

I Lied to You (Αμαρτωλοί)

No Place Like Home (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

The Girl in the Bubble (Wicked: Μέρος Δεύτερο)

Train Dreams (Train Dreams).

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio.

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (Paradise)

Ντιέγκο Λούνα (Andor)

Γκάρι Ολντμαν (Slow Horses)

Μαρκ Ράφαλο (Task)

Ανταμ Σκοτ (Severance)

Νάο Γουάιλ (The Pitt).

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άνταμ Μπρόντι (Nobody Wants This)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Γκλεν Πάουελ (Chad Powers)

Σεθ Ρόγκεν (The Studio)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ (The Bear).

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ (Nobody Wants This)

Αγιο Εντεμπίρι (The Bear)

Σελίνα Γκόμεζ (Only Murders in the Building)

Νατάσα Λιόν (Poker Face)

Τζίνα Ορτέγκα (Wednesday)

Τζιν Σμαρτ (Hacks)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς (Matlock)

Μπριτ Λόουερ (Severance)

Ελεν Μίρεν (1923)

Μπέλα Ράμσεϊ (The Last of Us)

Κέρι Ράσελ (The Diplomat)

Ρέα Σίχορν (Pluribus).

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Όουεν Κούπερ (Adolescence)

Μπίλι Κράνταπ (The Morning Show)

Γουάλτον Γκόγκινς (The White Lotus)

Τζέισον Αϊζακς (The White Lotus)

Τραμέλ Τίλμαν (Severance)

Ασλεϊ Γουόλτερς (Adolescence).

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Κάρι Κουν (The White Lotus)

Εριν Ντόχερτι (Adolescence)

Χάνα Αϊνμπίντερ (Hacks)

Κάθριν Ο' Χάρα (The Studio)

Πάρκερ Πόζεϊ (The White Lotus)

Αϊμι Λου Γουντ (The White Lotus)

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend.

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Τζέικομπ Ελόρντι (The Narrow Road to the Deep North)

Πολ Τζιαμάτι (Black Mirror)

Στίβεν Γκρέιχαμ (Adolescence)

Τσάρλι Χάναμ (Monster: The Ed Gein Story)

Τζουν Λο (Black Rabbit)

Μάθιου Ρις (The Beast in Me).

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κλερ Ντέινς (The Beast in Me)

Ρασίντα Τζόουνς (Black Mirror)

Αμάντα Σέιφριντ (Long Bright River)

Σάρα Σνουκ (All Her Fault)

Μισέλ Γουίλιαμς (Dying for Sex)

Ρόμπιν Ράιτ (The Girlfriend).

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία

Bill Maher: Is Anyone Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem.

*Στα ειδικά βραβεία θα απονεμηθεί βραβείο για το Καλύτερο Podcast

Υποψήφια podcast:

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First.