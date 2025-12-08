«Παρών» ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τον Οδοντωτό

Την αντίθεσή του στην υποβάθμιση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης συμμετέχοντας στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε σήμερα το πρωί στο σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στο Διακοπτό Αιγιαλείας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, αφού διάβασε το ψήφισμα που εισηγήθηκε και πέρασε στις 24 Νοεμβρίου 2025 από το Περιφερειακό Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Με τη σημερινή κινητοποίηση συνεχίζεται ένας σημαντικός αγώνας για να μην περισταλούν τα δρομολόγια του Οδοντωτού Διακοπτού- Καλαβρύτων, κάτι που αν συμβεί θα έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Όλοι μαζί, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμος Καλαβρύτων, Δήμος Αιγιαλείας, επιχειρηματίες και πολίτες «ενώνουμε» τη φωνή μας για ένα και μοναδικό σκοπό να αναβαθμιστεί ο ιστορικός σιδηρόδρομος της Αχαΐας. Θεωρούμε απαραίτητη την πλήρη και αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού, με την παράλληλη μέριμνα για τη συντήρηση, την ασφάλεια και την ανάδειξή του. Ζητάμε, επίσης, να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής σε όλη τη διαδρομή των 22 χιλιομέτρων και να τηρηθεί η πρωθυπουργική δέσμευση για την επέκτασή του. Σε περίπτωση που αυτά δεν είναι εφικτά με την υφιστάμενη εταιρεία, θα πρέπει να υπάρξει εναλλακτικό σχέδιο συνεργασίας με άλλη εταιρεία για το εν λόγω κομμάτι της γραμμής».

Ταυτόχρονα, ο κ. Ζαΐμης ανέφερε ότι πρέπει να ανακαινιστούν και να εκσυγχρονιστούν άμεσα οι υποδομές που ανήκουν στον ΟΣΕ, που βρίσκονται υπό εγκατάλειψη (π.χ. Σταθμός Καλαβρύτων, Μουσείο Οδοντωτού).