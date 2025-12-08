Όλη νύχτα στα μπλόκα οι αγρότες στην Αχαΐα- Σκέψεις και για αποκλεισμό της Γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:25 - Μπλόκο στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, του Ερυμάνθου και Καλαβρύτων, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ όλη τη νύχτα στην Περιμετρική.

Απόψε οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στο κλείσιμο της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα της Αχαΐας, εντείνοντας την πίεση με διαδοχικούς αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, η Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας παραμένει κλειστή στο ύψος της Εγλυκάδας, με τους συγκεντρωμένους να δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σημείο όλο το βράδυ.

Μετά τον αποκλεισμό στον κόμβο Γλαύκου, οι αγρότες του Ερύμανθου προχώρησαν σε κατάληψη και του κόμβου Εγλυκάδας. Λόγω των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα εκτρέπεται προς το τοπικό δίκτυο μεταξύ των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πατρών και Οβρυάς.

Λίγο πριν τις 18:35, οι αγρότες επέστρεψαν και στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου εφαρμόστηκε νέα εκτροπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα προς την Παλαιά Εθνική Οδό, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ και Βάρδας.