Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 10/12 στα Δεμένικα

Από τις 17.00 έως τις 21.30 στο Πνευματικό Κέντρο Δεμενίκων

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Αγιος Χαράλαμπος”σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία αυτή την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.  

Πιο συγκεκριμένα η εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει την Τετάρτη 10/12/2025 στο Πνευματικό Κέντρο Δεμενίκων Πατρών, (17.00 - 21.30 ) σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δεμενίκων και τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού και Γυμνασίου Δεμενίκων.

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες  μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα  δεν σταματούν ποτέ.  Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους  έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».

 

