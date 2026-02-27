Γερμανία: Πώς η 16χρονη Λόρα κάλεσε μόνη της την Έκτακτη Ανάγκη και κατέθεσε στα γερμανικά - Για την αστυνομία του Βερολίνου η υπόθεση κλείνει

Το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, που το έσκασε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, έφτασε στο τέλος του, με τις αρχές της Γερμανίας να έχουν πλέον στα χέρια τους την ανήλικη στο Βερολίνο από χθες Πέμπτη .

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου μίλησε στο ΒΗΜΑ για την 16χρονη Λόρα που βρέθηκε στη Γερμανία και επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη βρίσκεται στο Βερολίνο.

«Χθες, γύρω στις 15.00, πήραμε ένα τηλεφώνημα από την τηλεφωνική γραμμή της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης για Νέους (Jugendnotdienst) ότι το κορίτσι εμφανίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Αυτό μας καθησύχασε, γιατί γνωρίζαμε την υπόθεση από τη στιγμή που έφτασε με το αεροπλάνο στη Φρανκφούρτη. Η ελληνική αστυνομία ζήτησε την συνδρομή της Γερμανίας και αρμόδιο ήταν το BKA, Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος».

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, το BKA είναι το εθνικό κεντρικό γραφείο της Διεθνούς Αστυνομικής Οργάνωσης «IKPO», γνωστής ως «Interpol», στη Γερμανία. Στο BKA εδρεύει επίσης η SIRENE Deutschland, η οποία είναι αρμόδια για αιτήματα από χώρες του Σένγκεν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η Λόρα φαίνεται να εμφανίστηκε «εθελοντικά, αυτόνομα κι ανεξάρτητα» στην υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης Για Νέους κάνοντας προφανώς χρήση του τηλεφώνου 0049 30 610062, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο ολόκληρη την εβδομάδα. Αμέσως της προσφέρθηκε βοήθεια, αν και η εκπρόσωπος δεν ήταν σε θέση να το επιβεβαιώσει πλήρως.

Η Λόρα διηγήθηκε την ιστορία της στις αρχές της Γερμανίας με τη συνομιλία να γίνεται στα Γερμανικά και εξηγώντας τους λόγους που ήθελε να φύγε από το σπίτι της στην Ελλάδα.

«Για την αστυνομία του Βερολίνου η υπόθεση κλείνει»

Στη Λόρα προσφέρθηκε στέγη σε δομή υποβοηθούμενης διαβίωσης για νέους και θα παραμείνει εκεί μέχρις ότου ξεκαθαριστεί η υπόθεση. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων η εκπρόσωπος δεν ανέφερε που βρίσκεται η Λόρα τώρα, σε κάθε περίπτωση στο Βερολίνο.

«Η αστυνομία εξέτασε το ποινικό κομμάτι όπως γίνεται πάντα, και τη στιγμή που δεν υπήρχε κάτι, διότι στη Γερμανία κάποιος είναι ποινικά κολάσιμος από ηλικία 15 χρονών, η υπόθεση για μας, την αστυνομία του Βερολίνου, κλείνει».

Οι υπηρεσίες υποβοηθούμενης διαβίωσης για νέους στη Γερμανία είναι πολύ καλά στελεχωμένες, διαθέτουν όλο το κατάλληλο έμψυχο δυναμικό για να ακούσουν την Λόρα και σε συνεργασία μαζί της να «αναζητήσουν λύσεις».

Μέσα από την συνομιλία του «ΒΗΜΑ» με την εκπρόσωπο της αστυνομίας φαίνεται ότι η Λόρα αισθάνεται πιο άνετα στη Γερμανία. «Φαίνεται και από την επιλογή της να επιστρέψει στη Γερμανία και από τον τρόπο που το έκανε» είπε η εκπρόσωπος.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι το 2025 στη Γερμανία σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2021 εξαφανισμένων ανήλικων ηλικίας από 14 μέχρι 17 χρονών, περίπου 89.700. Οι υποθέσεις 87.900 από τους αναφερόμενους αγνοούμενους νέους το 2025 επιλύθηκαν μέχρι το τέλος του έτους.