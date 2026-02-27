Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα το βρέφος 5 μηνών που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του.

Πλέον, η κατάσταση της υγείας του, είναι σταθερή και το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η γιατρός Ματίνα Παγώνη μίλησε σήμερα Παρασκευή στο Mega για το περιστατικό: «Η μηνιγγίτιδα είναι γνωστή και είχαμε και περιστατικά και πέρυσι σε, Πύργο, Πάτρα κτλ. Η ιογενής μηνιγγίτιδα, δηλαδή από ιό, είναι πολύ πιο απλή από όταν έχουμε από βακτήριο, από μικρόβιο μηνιγγίτιδα. Ειδικά για τα παιδάκια των κάτω των πέντε ετών που εκεί εστιάζουμε, που δεν μπορούν να εκφραστούν», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Αυτά τα σημάδια είναι από το παιδί τα οποία έστειλαν στη γιατρό σε φωτογραφία, από ό,τι πληροφορίες έχουμε. Η κλινική εικόνα μπορεί να κάνει και τέτοια σημάδια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η μηνιγγίτιδα έχει συμπτώματα που μπορεί να τα δει ένας γιατρός που θα εξετάσει, είτε παιδί είτε μεγάλο σε ηλικία, και μπορεί να ξεκινήσει τον εργαστηριακό έλεγχο, να βοηθηθεί, να δώσει την αγωγή που χρειάζεται και ειδικά στην ιογενή μηνιγγίτιδα δεν έχουμε θανάτους»