Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»

Τι είπε για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο
Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα το βρέφος 5 μηνών που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του.
Πλέον, η κατάσταση της υγείας του, είναι σταθερή και το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Η γιατρός Ματίνα Παγώνη μίλησε σήμερα Παρασκευή στο Mega για το περιστατικό: «Η μηνιγγίτιδα είναι γνωστή και είχαμε και περιστατικά και πέρυσι σε, Πύργο, Πάτρα κτλ. Η ιογενής μηνιγγίτιδα, δηλαδή από ιό, είναι πολύ πιο απλή από όταν έχουμε από βακτήριο, από μικρόβιο μηνιγγίτιδα. Ειδικά για τα παιδάκια των κάτω των πέντε ετών που εκεί εστιάζουμε, που δεν μπορούν να εκφραστούν», είπε αρχικά.
Και συνέχισε: «Αυτά τα σημάδια είναι από το παιδί τα οποία έστειλαν στη γιατρό σε φωτογραφία, από ό,τι πληροφορίες έχουμε. Η κλινική εικόνα μπορεί να κάνει και τέτοια σημάδια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η μηνιγγίτιδα έχει συμπτώματα που μπορεί να τα δει ένας γιατρός που θα εξετάσει, είτε παιδί είτε μεγάλο σε ηλικία, και μπορεί να ξεκινήσει τον εργαστηριακό έλεγχο, να βοηθηθεί, να δώσει την αγωγή που χρειάζεται και ειδικά στην ιογενή μηνιγγίτιδα δεν έχουμε θανάτους»
«Αντιμετωπίζεται και μπορεί το περιστατικό να πάει πολύ καλά. Όλοι μας ξέρουμε ότι δεν μπορούμε από φωτογραφίες να βγάζουμε διαγνώσεις, δεν μπορούμε από τηλέφωνο να βγάζουμε διαγνώσεις. Καλό είναι λοιπόν ότι όταν εφημερεύουμε να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, να εξετάζουμε το περιστατικό για να πηγαίνει καλά» πρόσθεσε η κ. Παγώνη.
Για την ΕΔΕ: «Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ΕΔΕ και θα προχωρήσουν. Η προσωπική ζωή δεν μας αφορά. Εμείς εστιάζουμε πάντα στο περιστατικό. Το περιστατικό έπρεπε να το δει γιατρός, έπρεπε να δει το παιδί, να δοθούν οι οδηγίες, από κει και πέρα νομίζω ότι όταν δεν είσαι μπροστά σε περιστατικά ακριβώς πώς έχουν γίνει, δεν μπορείς να έχεις και άποψη εντελώς».
«Δεν μπορείς από το τηλέφωνο να κάνεις διάγνωση»
Σύμφωνα με την ειδικό, «η μηνιγγίτιδα κολλάει με την επαφή, με τα σταγονίδια και λοιπά, η ιογενής. Αυτό που πρέπει να προσέξουνε είναι, επειδή τα συμπτώματα όταν είναι κάτω των πέντε ετών, δεν μπορεί το παιδί να εκφραστεί και να πει τι συμπτώματα έχει. Όμως μπορεί να διαγνωστεί όταν το εξετάσεις και είναι και σε πιο μεγάλη ηλικία, έχει πυρετό, έχει κεφαλαλγία, έχει δυσκαμψία. Δηλαδή μόλις ο γιατρός το εξετάσει θα δει τα συμπτώματα και θα προχωρήσει στον εργαστηριακό έλεγχο. Δεν μπορείς από το τηλέφωνο να κάνεις διάγνωση. Ποτέ στη ζωή μας δεν πρέπει από το τηλέφωνο να κάνουμε διάγνωση, εκτός αν είναι κάτι απλό που σου περιγράφει αλλά και πάλι λες “να το δω το παιδί”. Ειδικά οι παιδίατροι αυτό λένε: “Φέρτε το να το δω το παιδί, να δω πώς είναι, για να δώσω τις οδηγίες”».
