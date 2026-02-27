Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: "Να αποδοθούν ευθύνες για τους βανδαλισμούς στο καρναβάλι"

"Ως Πρόεδρος του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας, καταδικάζω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απαράδεκτα περιστατικά βανδαλισμών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού", αναφέρει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας και συνεχίζει:

"Το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί κορυφαίο θεσμό για την πόλη, με σημαντική πολιτιστική και οικονομική βαρύτητα. Δεν είναι ανεκτό να αμαυρώνεται από φαινόμενα βίας, καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και γενικευμένης ανομίας.

Οι επαγγελματίες της Πάτρας στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό και δεν πρόκειται να ανεχθούν συμπεριφορές που εκθέτουν την πόλη και πλήττουν την τοπική οικονομία.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην ταυτοποίηση των δραστών και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν χωρίς καθυστέρηση στη Δικαιοσύνη.

Η ανοχή τελείωσε. Η προστασία του Πατρινού Καρναβαλιού και της πόλης μας είναι αδιαπραγμάτευτη".