Ο Δήμος Πατρέων για τα απορρίμματα την ημέρα της απεργίας

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες όσο είναι δυνατόν να μην κατεβάζουν απορρίμματα στους κάδους, σήμερα Παρασκευή 27 Φλεβάρη και αύριο Σάββατο 28 Φλεβάρη.
Ο Δήμος Πατρέων, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην αυριανή (28 Φλεβάρη) πανελλαδική απεργία, για την συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, ενημερώνει τους δημότες, ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους μπλε, αλλά και τους πράσινους κάδους, θα ξεκινήσει ξανά το πρωί της Κυριακής 1η Μάρτη.
