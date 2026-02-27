2ο Γυμνάσιο Παραλίας Πατρών: Δράση μνήμης και ευαισθητοποίησης για τα Τέμπη

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Παραλίας Πατρών, σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή στον χώρο του σχολείου μια σειρά από συμβολικές δράσεις μνήμης και ευαισθητοποίησης για την επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Με σεβασμό, συγκίνηση και βαθιά ενσυναίσθηση, τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε δραστηριότητες αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων.

Μέσα από δημιουργικές παρεμβάσεις, καλλιτεχνικές εκφράσεις και ένα συγκινητικό κείμενο που τα ίδια έγραψαν σε συνεργασία με εκπαιδευτικό του σχολείου θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα: μήνυμα μνήμης, δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια αυθεντική έκφραση της ευαισθησίας και της κοινωνικής συνείδησης των παιδιών, που απέδειξαν πως η Νέα Γενιά δεν ξεχνά, προβληματίζεται και διεκδικεί έναν κόσμο πιο ασφαλή και ανθρώπινο.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις καθώς και το κείμενο που συνέταξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες, με την ελπίδα να στηριχθεί η προσπάθειά τους και να αναδειχθεί η σημαντική αυτή πρωτοβουλία.

Ελεγεία ημιτελής

Ένα ταξίδι η ζωή Γλυκό-πικρό, απρόσμενο στο τέλος του...

Πληρώσαμε τα κόμιστρα Δίχως ν’ αρκεί ωστόσο για τους πολλούς ...

Στο τέρμα του φωτιά Έσβησε την πνοή 57 πνοές ...

Μαρμάρωσε η χαρά, Τον χρόνο πέτρωσε μια ελεγεία ημιτελής.

Τέμπη 28/02/2023 - Έγκλημα, όχι ατύχημα

57 ζωές χαμένες. Δεν ήταν η κακιά στιγμή .Ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής αδιαφορίας. Το ήξεραν. Το αγνόησαν. Και όταν έγινε η τραγωδία, αντί να διαφυλάξουν τη μνήμη των θυμάτων, έριξαν τσιμέντο στο σημείο, λες και μπορούν να σβήσουν τις ευθύνες.

Τρία χρόνια μετά, βλέπουμε λόγια, υποσχέσεις, πολιτικά παιχνίδια. Αλλά καμία πραγματική δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να ξεχαστεί. Για όσους χάθηκαν. Για να μην ξανασυμβεί. Για να μην πεθάνει ποτέ ξανά κανείς εξαιτίας αμέλειας και συμφερόντων.

Να μιλήσουμε. Να διαδηλώσουμε. Να απαιτήσουμε. Η σιωπή σκοτώνει. Η αλήθεια δικαιώνει.