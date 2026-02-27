Ζάκυνθος: «Τρομερές αμέλειες, δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι» - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του βρέφους με μηνιγγίτιδα

«Το βασικό είναι η υγεία του παιδιού. Το παιδάκι πάει πολύ καλά, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα»
Ευχάριστα είναι τα νέα από τη Ζάκυνθο, καθώς βελτιώνεται σταθερά η υγεία του 5 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το νησί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου τα ξημερώματα της Κυριακής, με μηνιγγίτιδα.
Ο δικηγόρος της οικογένειας, Λευτέρης Γιαννάτος, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι η υγεία του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο η οικογένεια δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό «να περάσει έτσι».
«Το βασικό είναι η υγεία του παιδιού. Το παιδάκι πάει πολύ καλά, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», ανέφερε.
Η οικογένεια καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Η γιαγιά του παιδιού είχε δηλώσει ότι το βρέφος «πέθαινε στην αγκαλιά τους», ενώ ανέφερε πως η παιδίατρος που εφημέρευε φέρεται να είχε δηλώσει αναρρωτική άδεια στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου.
Ο δικηγόρος, αν και επιφυλακτικός μέχρι να λάβει επίσημα έγγραφα, επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια έχει αυτή την πληροφόρηση. «Υπάρχουν τρομερές αμέλειες, τόσο ποινικά όσο και αστικά αξιολογήσιμες. Η οικογένεια δεν είναι διατεθειμένη να το αφήσει να περάσει έτσι. Θα περιμένω τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και τον φάκελο της δικογραφίας για να τοποθετηθώ υπεύθυνα».
Ο κ. Γιαννάτος αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής του νησιού, λέγοντας πως «από το 2018, μετά από ομαδικές παραιτήσεις, η κλινική λειτουργεί με δύο παιδίατρους. Μισή μέρα ο ένας, μισή ο άλλος, ή 15 μέρες ο ένας και 15 ο άλλος. Είναι δυνατόν; Σε ένα νησί που για να πας στο Ρίο πρέπει να πάρεις καράβι;».
Θεμιστοκλέους: Η παιδίατρος αν δεν συνέβαινε το περιστατικό, θα πληρωνόταν την εφημερία
Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Στεφανίας Κασίμη και Σπύρου Παπαδάκη, σχετικά με την παιδίατρο ανέφερε ότι «σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο και τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων». Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους το νοσοκομείο Ζακύνθου έχει δύο παιδιάτρους και τόνισε πως «όταν κάποιος εφημερεύει πρέπει να είναι στην εφημερία του. Ακόμη κι αν είναι on call, πρέπει να παρουσιαστεί στο νοσοκομείο εντός μισής ώρας. Αν βρίσκεται σε κανονική εφημερία, πρέπει να βρίσκεται εντός του νοσοκομείου».
Μάλιστα, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «η παιδίατρος αν δεν συνέβαινε το περιστατικό, θα πληρωνόταν την εφημερία».
Ασφαλής στο Βερολίνο η Λόρα -Τι κρύβει η 16χρονη
Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»
Νεκρός 17χρονος στο Λουτράκι: Ραντεβού θανάτου βλέπουν οι Αρχές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr