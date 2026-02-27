Τάκης Παπαδόπουλος στην σύσκεψη του ΟΕΒΕΣΝΑ: "Στηρίζουμε με πράξεις την μικρομεσαία και μικρή επιχειρηματικότητα"

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Παπαδόπουλος συμμετείχε στην διευρυμένη σύσκεψη των Σωματείων-μελών που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ), με την συμμετοχή των Διοικητικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων τους στην Πάτρα.

Αντικείμενο της σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παππάς, αποτέλεσε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΕΒΕ) σε μια περίοδο κατά την οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές πιέσεις και προκλήσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης έκανε εκτενή αναφορά στις δράσεις και πρωτοβουλίες της ΠΔΕ για την στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας, αναφερόμενος στον "Μηχανισμό Στήριξης της Επιχειρηματικότητας" στο έργο "DigiWest για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων" στο "Παρατηρητήριο Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας" και τέλος στην δράση “Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας” με την οποία ενισχύονται με συνολικά 23 εκατ. Ευρώ, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων.

Μετά την σύσκεψη ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε: "Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Στο τέλος – τέλος, η στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα δεν είναι μόνο αριθμοί, δείκτες και ισολογισμοί. Είναι το πως ζουν, εργάζονται και δημιουργούν οι άνθρωποι του τόπου μας, είτε βρίσκονται στα αστικά κέντρα είτε στην ύπαιθρο».