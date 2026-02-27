Ιταλία: Eκτροχιάστηκε τραμ κι έπεσε σε κτήριο στο Μιλάνο- Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Ένα τραμ εκτροχιάστηκε, πιθανότατα λόγω υψηλής ταχύτητας, και έπεσε σε κτήριο στην κεντρική περιοχή Πόρτα Βενέτσια του Μιλάνου με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 20 να τραυματιστούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:00 το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) και αμέσως η περιοχή αποκλείστηκε απο την αστυνομία ενώ έφθασαν αρκετα ασθενοφόρα για να περιθάλψουν τους τραυματίες.

Από τους 20 τραυματίες οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ έχουμε και αναφορές για άτομα που φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί στις ράγες και είναi σε εξέλιξη η διαδικασία απεγκλωβισμού τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.