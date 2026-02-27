Ιταλία: Eκτροχιάστηκε τραμ κι έπεσε σε κτήριο στο Μιλάνο- Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα
Ένα τραμ εκτροχιάστηκε, πιθανότατα λόγω υψηλής ταχύτητας, και έπεσε σε κτήριο στην κεντρική περιοχή Πόρτα Βενέτσια του Μιλάνου με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 20 να τραυματιστούν.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:00 το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) και αμέσως η περιοχή αποκλείστηκε απο την αστυνομία ενώ έφθασαν αρκετα ασθενοφόρα για να περιθάλψουν τους τραυματίες.
Από τους 20 τραυματίες οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ έχουμε και αναφορές για άτομα που φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί στις ράγες και είναi σε εξέλιξη η διαδικασία απεγκλωβισμού τους.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει αρκετά υψηλή ταχύτητα, πριν εκτροχιαστεί. «Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.
Τέμπη 3 χρόνια μετά: Ξεσπά η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή- «Δεν την μεγάλωσα για να την σκοτώσει ο Καραμανλής»
Λουτράκι: Για έναν σπασμένο καθρέφτη το φονικό μαχαίρωμα στον 17χρονο- Συνελήφθη ο δράστης
Ελ. Βενιζέλος: 67χρονη από την Κεφαλονιά έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβαση
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr