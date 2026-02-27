Τέμπη 3 χρόνια μετά: Ξεσπά η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή- «Δεν την μεγάλωσα για να την σκοτώσει ο Καραμανλής»

Η Μαρία Ντόλκα συνέχισε λέγοντας: «Έπρεπε να έρθουν στο σπίτι με τα πράγματα του παιδιού μου γιατί τα βρήκα μόνη μου στο Αστυνομικό Τμήμα των Τεμπών. Και να μου πουν για ποιο λόγο σκοτώθηκε το παιδί μου. Έξι μήνες φοιτήτρια. Δύο τρένα στην ίδια γραμμή; Ούτε φωτοσήμανση, τίποτα από τα συστήματα ασφαλείας. Γιατί έγινε αυτό το έγκλημα; Όσοι είναι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Μη μου πείτε ότι έφταιγε μόνο ο σταθμάρχης. Το θέμα είναι από το υπουργείο και κάτω και από κάτω προς το υπουργείο. Είναι όλοι έξω μετά από τρία χρόνια. Ερχόμαστε στη Λάρισα να αποδείξουμε τι; Ότι ο κομιστής κύριος Καπερνάρος πήρε τα πλαστά βίντεο και τα έφερε;».

«Πέταξαν τα παιδιά μας στο καλάθι» «Ερχόμενη στο σημείο μηδέν που σκότωσαν το παιδί μου, από μόνη μου ζήτησα να μιλήσω» ανέφερε η Μαρία Ντάλκα στην κάμερα του OPEN και συμπλήρωσε: « Σκοτώθηκε το παιδί μου, σκοτώθηκαν νέα παιδιά, έφυγαν μητέρες μέσα στο τρένο, μπαμπάδες. Καμία οικογένεια δεν χρώσταγε στον Καραμανλή και στον Μητσοτάκη τα μέλη της οικογένειάς του. Αν δεν μπορούσε ο Καραμανλής να ελέγξει τα τρένα, έπρεπε να παραιτηθεί ή να τα έχει σταματήσει και αν πει ότι υπάρχουν προβλήματα. Τα ήξερε, έπαιρνε έμαιλ. Είχε πολλές φορές ενημερωθεί, πέταγαν στο καλάθι τα εξώδικα των μηχανοδηγών. Στο τέλος πέταξαν και τα παιδιά μας στο καλάθι. Ήρθαν το βράδυ οι μπουλντόζες και μάζευαν τα νιάτα και τα ανακάτευαν με χώματα να γίνουν οικοδομές; Έπρεπε το πεδίο να είχε κλείσει για ένα μήνα. Κόκκινη κορδέλα και να έρθουν οι ειδικοί με όλα τα μέτρα προστασίας. Όποιος ήθελε πέρναγε. Πέρασε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το πέρασε για μπουζούκια, πέταγε λουλούδια».

«Την Αναστασία δεν την μεγάλωσα για να την σκοτώσει ο Καραμανλής» είπε η Μαρία Ντόλκα μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», με τον Ηλία Παπαγγέλη να προσθέτει: «Η Αναστασούλα έχασε τη ζωή τους από κάποιους που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους».

Συγκλόνισαν οι γονείς της Αναστασίας Παπαγγελή, από τα Καλάβρυτα, που σκοτώθηκε στην εθνική τραγωδία στα Τέμπη, καθώς η Μαρία Ντόλκα και ο Ηλίας Παπαγγελής, επισκέφθηκαν τον τόπο όπου συνέβη το δυστύχημα και ξέσπασαν.

«Θέλω μία μέρα να δω να τον Καραμανλή να τιμωρείται»

Την Αναστασία δεν την μεγάλωσα για να την σκοτώσει ο Καραμανλής. Την μεγάλωσα και ήθελα να την χαρώ νύφη και όχι να έρχομαι στα Τέμπη με κεριά και λουλούδια. Την Αναστασία την ήθελα, Καραμανλή. Αν εσύ έχεις τα παιδιά σου, εμένα μου λείπει ένα από τα τέσσερα. Δεν στα χρώσταγα. Είσαι ακόμα έξω, δεν έχεις τσίπα να παραιτηθείς; Δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι γονιός; Θέλω μία μέρα να τον δω να τιμωρείται. Έτσι θα ησυχάσει η δική μου ψυχή και θα δικαιωθεί της Αναστασίας. Η Αναστασία δεν κάηκε. Τα άλλα παιδιά από τι κάηκαν;» τόνισε η Μαρία Ντόλκα και απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής στα αυριανά συλλαλητήρια.

«Γιατί δεν άφησαν το πεδίο ελεύθερο να ξέρουμε σήμερα; Και μας ενοχλεί η Καρυστιανού που μπαίνει μπροστά και οι άλλοι γονείς; Θα μπαίνουμε μέχρι τέλους, μέχρι να τους χώσουμε όλους μέσα. Ευχαριστώ τον κόσμο. Αύριο όλοι στους δρόμους».

«Παραβιάστηκαν όλα τα πρωτόκολλα. Ήλπιζα να την βρω ζωντανή και με περίμεναν οι γιατροί του Ασκληπιείου να με βοηθήσουν. Οι ιατροδικαστές κάλυπταν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν σώμα και ψυχή και τους ευχαριστώ».

Η Μαρία Ντόλκα κατέληξε λέγοντας: «Ο κύριος Φλωρίδης μάς είχε ενημερώσει ότι όποιος τα βάζει με το κράτος, βρίσκει τον μπελά. Τα Τέμπη ίσως και να μην άρχισαν ακόμα, οι γονείς είναι εδώ».

«Την αγαπάμε όσο ζούμε και μέχρι να ξανασυναντηθούμε»

«Ήρθαμε να της πούμε ότι θα την αγαπάμε όσο ζούμε και μέχρι να ξανασυναντηθούμε. Πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να μετριάζεται ο πόνος, θλίψη, οργή, αγανάκτηση απέναντι στους υπευθύνους» είπε από την πλευρά του ο Ηλίας Παπαγγελής.

«Η Αναστασούλα έχασε τη ζωή τους από κάποιους που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, που ήταν άπληστοι, χρησιμοποίησαν δικά μας χρήματα και ευρωπαϊκά αντί για συστήματα ασφαλείας για βίλες, κότερα, για να σταθεροποιήσουν τη θέση τους. Όλα αυτά μένει να ερευνηθούν. Αυτοί κάνουν συγκάλυψη, εμείς κάνουμε αποκαλύψεις ώστε σιγά σιγά να ξηλώνεται το πουλόβερ».

Ερωτηθείς αν θα λάμψει η αλήθεια, είπε: «Με τις συνθήκες που ξέρουμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, λείπουν πάρα πολλά στοιχεία. Δεν υπάρχει το στοιχείο της πυρόσφαιρας. Κάηκαν 27 άνθρωποι αλλά δεν μας λένε από τι είναι η πυρόσφαιρα και δεν μας αφήνουν να το βρούμε».

«Είναι πολύ καλοί στη συγκάλυψη και στο κρύψιμο των στοιχειών. Ξεκίνησαν να μαζεύουν τα μπάζα από τις 2 τη νύχτα, μαζί με ανθρώπινα μέλη, για να μην βρεθεί κανένα στοιχείο. Δεν περιέφραξαν τον χώρο, έμπαινε όποιος ήθελε».

«Ο πρωθυπουργός ήθελε να τους καλύψει»

«Όλο αυτό κατευθύνεται από τον πρωθυπουργό που θέλει να καλύψει όλους τους υπόλοιπους. 12 ώρες μετά βγήκε και έκανε διάγγελμα και τι μας είπε; Ότι λυπάται και ότι ξέρει ακριβώς τι συνέβη, έφταιγε ο σταθμάρχης και πρέπει κάποια πράγματα να διορθωθούν. Αντί αν μαζέψει όλους τους υπεύθυνους, υπουργό, υφυπουργούς, διοικητές των οργανισμών, μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, να τους βάλει σε μία αίθουσα και να μάθει τι συνέβαινε».