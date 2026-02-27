Με τη συνδρομή σκύλων- ανιχνευτών οι έρευνες στη «Βιολάντα»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Στο σημείο της τραγωδίας, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, βρίσκονται επί τόπου ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία συνδράμουν σε συγκεκριμένες έρευνες.

Αυτή η ομάδα “Anubis” βρίσκεται εκεί για να συνδράμει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε αυτή την έρευνα, η οποία στόχο έχει να εντοπίσει τυχόν βιολογικό υλικό που έχει απομείνει από τα σώματα των πέντε γυναικών που διαμελίστηκαν και απανθρακώθηκαν στη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε, στις 26 Ιανουαρίου.

Είναι μια έρευνα, για την οποία έχει δώσει εντολή να γίνει ο ανακριτής Τρικάλων για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων και προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα να παραμείνει άταφο οποιοδήποτε μέρος από τα σώματα των πέντε νεκρών μητέρων. Ό,τι βρεθεί, θα πιστοποιηθεί, θα ταυτοποιηθεί με τη μέθοδο DNA και θα αποδοθεί στις οικογένειες.

Τα δύο σκυλιά, η Μόλυ και η Γκόρντα ερευνούν, ενώ τα στελέχη της ΔΑΕ συνεχίζουν το έργο τους, το οποίο κάνουν σταδιακά και με μεγάλη επιμέλεια, κόβοντας και απομακρύνοντας λαμαρίνες και δίνοντας πρόσβαση και χώρο στα σκυλιά για να κάνουν τη δική τους δουλειά. Θα πάρει μέρες αυτή η έρευνα, καθώς θέλουν, τόσο τα στελέχη της ΔΑΕ όσο και της ομάδας, να διερευνήσουν κάθε σπιθαμή του εργοστασίου.

Τα σκυλιά μπήκαν χτες στο πεδίο και επιχείρησαν για ώρες, από αργά το βράδυ μέχρι τις τέσσερις τα ξημερώματα, μετά από μια επίσης πολύωρη προεργασία της ΔΑΕ, που έκανε αυτή τη διαδικασία, να κόβει, να απομακρύνει αποκαΐδια και να δίνει πρόσβαση στα σκυλιά για να ανιχνεύσουν τυχόν βιολογικό υλικό.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η νομική εκπρόσωπος οικογενειών θυμάτων στρέφει το ενδιαφέρον της και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρεται να υπογράφουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων ανανεωνόταν η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου και διαβεβαίωναν για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ενδεχομένως στην πορεία αυτής της διερεύνησης να υπάρξουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ευθυνών.

Μέχρι στιγμής, έχουν ασκηθεί διώξεις εναντίον τριών: του ιδιοκτήτη της Βιολάντας, που βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος και αντιμετωπίζει κακουργηματικού βαθμού διώξεις και άλλων δύο, του τεχνικού ασφάλειας και του υπεύθυνου βάρδιας της επιχείρησης.