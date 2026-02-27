Λουτράκι: Για έναν σπασμένο καθρέφτη το φονικό μαχαίρωμα στον 17χρονο- Συνελήφθη ο δράστης

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για την αιματηρή συμπλοκή στο Λουτράκι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει από πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή του ένας 17χρονος και να τραυματιστεί ο 19χρονος φίλος του, τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.2.26) προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ, νωρίτερα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον τρεις προσαγωγές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 17χρονου από το Λουτράκι, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι.

Μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν και εξετάζονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε και η μητέρα του νεαρού που είχε υποδείξει ως δράστη του εγκλήματος ο 19χρονος τραυματίας. Κατά τις αναφορές αυτές, η μητέρα του νεαρού που αναζητούνταν είχε αναφέρει στους αστυνομικούς πως ο γιος της, ακόμη και αν εμπλέκεται, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Οι υπόλοιπες προσαγωγές αφορούσαν άτομα από το φιλικό περιβάλλον του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η παρέα του θύματος συναντήθηκε με την παρέα του δράστη προκειμένου να τα «βρουν» για μία κλοπή που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η εμπλοκή του καθενός στην υπόθεση αυτή. Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για συνολικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 19χρονος τραυματίας ανέφερε στους αστυνομικούς πως τόσο ο νεκρός φίλος του όσο και ο ίδιος δέχθηκαν επίθεση από το ίδιο άτομο, έναν 17χρονο, ενώ η μητέρα του ανήλικου βρισκόταν στο τμήμα και κατέθετε.

Για την κατάσταση του 19χρονου, είχε αναφερθεί ότι λίγο πριν τις 12:00 σήμερα το πρωί, ο νεαρός που μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Σωτηρία και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Στο ίδιο πλαίσιο, ο 19χρονος φέρεται να είπε στους γιατρούς ότι ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαίρι στην ίδια περιοχή ήταν φίλος του.

Σε δήλωσή της, η μητέρα του 19χρονου τραυματία ανέφερε: «Δεν ξέρω τίποτα ακόμα, εγώ κοιμόμουν όταν με πήραν. Για το άλλο το παιδάκι ότι είναι νεκρός το έμαθα καθ' οδόν για εδώ. Κολλητός φίλος του γιου μου ήταν. Ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν ένα παιδί και πήγαν να σκοτώσουν και άλλο; Δεν ξέρω...».