Ασφαλής στο Βερολίνο η Λόρα -Τι κρύβει η 16χρονη

Αίσιο τέλος στην υπόθεση της 16χρονης Λόρας, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας στις 8 Ιανουαρίου.

Εντοπίστηκε την Πέμπτη (26/2) στο Βερολίνο της Γερμανίας και είναι καλά στην υγεία της.

Η αγωνία της οικογένειάς της για την τύχη της, που είχε κρατήσει για πάνω από έναν μήνα, φαίνεται πως έλαβε τέλος.

Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε τυχαίο έλεγχο σε δρόμο της γερμανικής πρωτεύουσας. Όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πρόκειται για την εξαφανισμένη Λόρα από την Ελλάδα, τη ρώτησαν για την υγεία της και την οδήγησαν άμεσα σε δομή φιλοξενίας, όπου παραμένει υπό την προστασία των γερμανικών αρχών. Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και οι διαδικασίες ενημέρωσης της οικογένειάς της βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παρουσία κοινωνικού λειτουργού η συνάντηση της Λόρας με τον πατέρα της

Παρότι η οικογένεια της 16χρονης δεν έχει ακόμα ενημερωθεί επίσημα, γνωρίζει πως η κόρη τους εντοπίστηκε και είναι ασφαλής. Ο πατέρας της, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για τρεις εβδομάδες αναζητώντας την, αναμένεται να τη δει σύντομα, όμως η συνάντηση θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού. Η μητέρα της παραμένει στο Ρίο της Πάτρας και περιμένει να μάθει τα νέα.

Το ταξίδι της Λόρας στη Γερμανία

Η Λόρα, αφού έφυγε από το σπίτι της, ταξίδεψε στην Αθήνα, και από εκεί εκτιμάται ότι πήρε την πτήση για τη Φρανκφούρτη με τη Lufthansa, φτάνοντας τελικά στο Βερολίνο. Η οικογένειά της αμέσως μόλις αντιλήφθηκε την εξαφάνισή της ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. και το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ το στίγμα από το κινητό της οδήγησε τις Αρχές στη Γερμανία.

Ανακούφιση για την οικογένεια της Λόρας -Τι εξετάζουν οι γερμανικές αρχές

Η 16χρονη βρίσκεται τώρα υπό την προστασία του γερμανικού κράτους, και οι Αρχές εξετάζουν όχι μόνο τους λόγους που την οδήγησαν να φύγει από το σπίτι της, αλλά και αν διατρέχει κίνδυνο επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν ήδη αναλάβει την αξιολόγηση της κατάστασής της, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η οικογένεια της Λόρας, αν και βρίσκεται σε αναστάτωση, μπορεί τουλάχιστον να νιώσει μια ανακούφιση, καθώς η κόρη τους βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον και οι διαδικασίες για την επιστροφή της βρίσκονται σε εξέλιξη.