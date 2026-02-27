Ασλανίδης: Όσοι γονείς είδαν το βίντεο της Καρυστιανού σοκαρίστηκαν, δεν τους άρεσε

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μίλησε με αφορμή την αποφράδα 28η Φεβρουαρίου 2023 και του τρομερού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στο παιδί του και σε άλλους 56 ανθρώπους.

Ο κ. Ασλανίδης, αναφέρθηκε στο «μήνυμα» των φετινών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με αφορμή τα 3 χρόνια από το δυστύχημα κι ευχήθηκε να μην αμαυρωθεί η πανελλαδική κινητοποίηση του Σαββάτου (28/2) από επεισόδια, όπως είχε γίνει πέρυσι στο συγκλονιστικό συλλαλητήριο της Αθήνας.

Παράλληλα, είπε ότι ήταν λανθασμένη η κίνηση της Καρυστιανού να αναρτήσει χθεσινό βίντεο με τις σκληρές εικόνες, που σόκαρε πολλούς γονείς παιδιών που σκοτώθηκαν στο τρένο.

Εξάλλου, μίλησε για την πορεία της δίκης, για τις εκταφές, καθώς και για τα οικονομικά του συλλόγου και την καταγγελία που έγινε στο ΣΔΟΕ από βουλευτή Θεσσαλονίκης της ΝΔ. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων κ. Μαρακάκης είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, τόνισε ότι θα έπρεπε ήδη να είχαν κατηγορηθεί πολιτικά πρόσωπα, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των εκταφών.

«Και πέρυσι ήμουν στο Σύνταγμα και πέρυσι μίλησα. Δεν έχει διαφορά πρόεδρος. Όλοι είμαστε, πολεμάμε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Για μένα δεν έπαιξε, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό. Και είμαστε μια ομάδα, οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη γονείς, που ξεκινήσαμε τον σύλλογο για να βρούμε την αλήθεια, για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να δώσουμε στοιχεία για να βάλουμε όσους περισσότερους γίνεται στη φυλακή. Αυτός ήταν ο στόχος, τίποτα παραπάνω. Και παραμένει ο ίδιος και με τώρα που ξεκινούν και τα δικαστήρια, έχουν ξεκινήσει βέβαια για τα βίντεο. Θα απαιτήσουμε, θα "σπρώξουμε" τη Δικαιοσύνη, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Στις 23 του μήνα ξεκινά το μεγάλο δικαστήριο», είπε αρχικά.