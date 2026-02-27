Back to Top
Οδηγοί στη Σαχάρα «παγιδεύτηκαν» μέσα σε σμήνη ακρίδων- ΒΙΝΤΕΟ

Φέρεται να έφτασαν στη Σαχάρα από τα Κανάρια νησιά

Στις 24 Φεβρουαρίου, οδηγοί σε έναν αυτοκινητόδρομο της Δυτικής Σαχάρας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο σμήνος ακρίδων που κατάπινε τον δρόμο.

Το βίντεο που καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο δείχνει τα αυτοκίνητα να διασχίζουν την πυκνή μάζα ακρίδων, που φαίνεται να είναι χιλιάδες, οι οποίες πετάγονται πάνω στα διερχόμενα αυτοκίνητα και μερικές φορές εμποδίζουν ακόμα και την ορατότητα.

Μάλιστα, τα σμήνη αυτά φέρεται να έφτασαν στην Σαχάρα από τα Κανάρια νησιά, καθώς μπορούν να διασχίσουν απόσταση έως και 160.000 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές στη Λανθαρότε και την Τενερίφη τονίζουν ότι τα έντομα δεν αποτελούν ακόμη άμεση απειλή για το κοινό, αν και αναγνωρίζουν τον πιθανό σοβαρό κίνδυνο για τις καλλιέργειες.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών έχει εκδώσει αρκετές κρίσιμες ενημερώσεις στις αρχές του 2026 σχετικά με την έξαρση των ερημικών ακρίδων.

Σύμφωνα με τον FAO, ένα μόνο τετραγωνικό χιλιόμετρο σμήνους ερημικών ακρίδων «μπορεί να περιέχει έως 80 εκατομμύρια ενήλικα άτομα, με τη δυνατότητα να καταναλώσουν σε μία μέρα την ίδια ποσότητα τροφής που θα χρειαζόταν για 35.000 ανθρώπους».

Ειδήσεις
Κοινωνία
