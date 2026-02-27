Επιμελητήριο Αχαΐας: Απολογισμός Πεπραγμένων 2025

Τον απολογισμό πεπραγμένων του 2025 δημοσιοποιεί το Επιμελητήριο Αχαΐας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Το Επιμελητήριο Αχαΐας δημοσιοποιεί τον Ετήσιο Απολογισμό Δράσεων 2025, αποτυπώνοντας με σαφήνεια, πληρότητα και θεσμική ευθύνη το σύνολο των παρεμβάσεων, πρωτοβουλιών και αποτελεσμάτων της διοίκησης κατά το προηγούμενο έτος.

Μέσα σε 72 σελίδες, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας έχει αποτυπώσει όλα όσα συνέβησαν το 2025. Από την Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα μέχρι τις 13 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε Πάτρα, Αίγιο, Καλάβρυτα και Κάτω Αχαΐα, τις 10 συνεδριάσεις τμημάτων, τις 61 δράσεις και πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή σε 93 ημερίδες. Συνολικά, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου διοργάνωσε 16 εκδηλώσεις, πραγματοποίησε πάνω από 30 παρεμβάσεις και είχε 113 συναντήσεις με φορείς και συλλόγους.

Ο απολογισμός δεν αποτελεί μια τυπική καταγραφή ενεργειών. Αποτελεί εργαλείο λογοδοσίας, διαφάνειας και στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης για ένα Επιμελητήριο σύγχρονο, αξιόπιστο και ουσιαστικά παρόν δίπλα στα μέλη του.

Διαφάνεια και διαρκής ενημέρωση για τα πεπραγμένα

Η δημοσιοποίηση του Ετήσιου Απολογισμού, όπως και των επιμέρους τριμηνιαίων εκθέσεων, εντάσσεται σε μια συνειδητή επιλογή ενίσχυσης της διαφάνειας.

Για πρώτη φορά καταγράφεται με δομημένο τρόπο:

Η διοικητική λειτουργία και οι εσωτερικές διαδικασίες.

Οι συνεδριάσεις και αποφάσεις των οργάνων.

Οι παρεμβάσεις προς Υπουργεία και θεσμικούς φορείς.

Οι δράσεις εξωστρέφειας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ευθύνης.

Το σύνολο των συνεργασιών και των πρωτοβουλιών.

Το Παράρτημα του Απολογισμού λειτουργεί ως πλήρης βάση τεκμηρίωσης, διασφαλίζοντας ότι κάθε μέλος έχει πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία και σαφή εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας και τις επιλογές της διοίκησης.

Η λογοδοσία δεν αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση, αλλά ως θεμελιώδης αρχή θεσμικής αξιοπιστίας.

Βελτίωση οικονομικών – Ενισχυμένο αποθεματικό

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η οικονομική εικόνα του φορέα. Το 2025 το αποθεματικό του Επιμελητηρίου αυξήθηκε κατά 70.000 ευρώ σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που αποτυπώνει την ορθολογική διαχείριση πόρων, τη συγκράτηση λειτουργικών δαπανών, το στοχευμένο προγραμματισμό δράσεων και την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας.

Η βελτίωση ενισχύει τη θεσμική σταθερότητα του Επιμελητηρίου και δημιουργεί ασφαλέστερη βάση για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, προγράμματα στήριξης και δράσεις εξωστρέφειας προς όφελος των μελών.

Σαφής βελτίωση της επικοινωνίας με τα μέλη

Το 2025 σηματοδότησε μια ουσιαστική στροφή στην επικοινωνιακή πολιτική του φορέα. Δημιουργήθηκε Τμήμα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ενισχύθηκαν τα ψηφιακά και θεσμικά κανάλια πληροφόρησης και καθιερώθηκε συστηματική ροή ενημέρωσης για δράσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, παρεμβάσεις και εξελίξεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, καθιερώθηκαν τακτικοί τριμηνιαίοι απολογισμοί, πραγματοποιήθηκε έρευνα μεταξύ των μελών μέσω ερωτηματολογίου, με δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αλλά και ενισχύθηκε η αμφίδρομη επικοινωνία και η συμμετοχικότητα στον σχεδιασμό πολιτικών.

Η νέα προσέγγιση βασίζεται στην άμεση πληροφόρηση, στη διαρκή επαφή και στη θεσμική εγγύτητα με την επιχειρηματική κοινότητα της Αχαΐας. Στόχος είναι ένα Επιμελητήριο ανοιχτό, προσβάσιμο και ουσιαστικά χρήσιμο για κάθε μέλος.

Ένα Επιμελητήριο με σχέδιο και κατεύθυνση

Το 2025 καταγράφηκε ως έτος θεσμικής επανεκκίνησης και στρατηγικής επανατοποθέτησης. Με ενισχυμένη διακυβέρνηση, καθαρό προσανατολισμό, συμμετοχικό χαρακτήρα και οικονομική σταθερότητα, το Επιμελητήριο Αχαΐας επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως αξιόπιστου θεσμού εκπροσώπησης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο Ετήσιος Απολογισμός 2025 δεν αποτελεί μόνο εχέγγυο για τη στιβαρή επανασύνδεση του Επιμελητηρίου με τα μέλη του, αλλά και μια ξεκάθαρη απάντηση σε όσους επιχειρούν να απαξιώσουν τον ανανεωμένο φορέα και τη λειτουργία του.

Το μήνυμα είναι σαφές:

Περισσότερη επικοινωνία. Περισσότερη διαφάνεια. Πιο ισχυρό και οικονομικά θωρακισμένο Επιμελητήριο.

Ο Ετήσιος Απολογισμός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον απολογισμό εδώ"