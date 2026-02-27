Back to Top
Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για κλοπή με απειλή και παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών

Κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν χρήματα και αντικείμενα στη Μεγάλη Χώρα – Εντοπίστηκαν κάνναβη και κοκαΐνη σε κατ’ οίκον έρευνα

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν στις 26 Φεβρουαρίου 2026 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στο Αγρίνιο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται την 25η Φεβρουαρίου 2026, στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας, να αφαίρεσαν από άτομο δύο κινητά τηλέφωνα, μία προπληρωμένη τραπεζική κάρτα και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, ενώ φέρονται να τον απείλησαν με κατσαβίδι.

Κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον έρευνας στην κατοικία του ενός εκ των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μικροποσότητες αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.

