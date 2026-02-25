Συνεχίζονται οι εργασίες στην Ιόνια Οδό - Απομακρύνονται τόνοι χώματος

Τα σκαπτικά μηχανήματα, ξεκινώντας από την κορυφή του πρανούς, έχουν χωρίσει το βουνό σε βαθμίδες και τμηματικά ξεμπαζώνουν τα χιλιάδες κυβικά μέτρα χώματος και πετρωμάτων, που έχουν καλύψει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό.

Η κυκλοφορία τώρα διεξάγεται από την παλαι'α Εθνική Οδό Ιωάννινα Αντίρριο.

Εδώ και 25 ημέρες, το σημείο έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο, με τα συνεργεία να δουλεύουν από το πρώτο φως μέχρι αργά το απόγευμα, προσπαθώντας να διαμορφώσουν την κατάλληλη κλίση ώστε να μην συμβεί στο μέλλον κάποια νέα κατολίσθηση.

Σύμφωνα με το ertnews.gr οι γεωλόγοι και οι μηχανικοί βρίσκονται συνεχώς επί τόπου, λαμβάνοντας δεδομένα από τους αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στην πλαγιά. Παρακολουθούν κάθε μικρή μετατόπιση του εδάφους, ακόμη και σε επίπεδα που δεν είναι ορατά με «γυμνό» μάτι.

Τα στοιχεία αυτά θα καθορίσουν τη συνολική μελέτη σταθεροποίησης και τη μόνιμη λύση που θα εφαρμοστεί. Το ρεύμα από Άρτα προς Αμφιλοχία θα παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον δύο μήνες – πιθανότατα και περισσότερο.

Για το αντίθετο ρεύμα, από Αμφιλοχία προς Άρτα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί στην κυκλοφορία τις επόμενες εβδομάδες. Το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι, αν θα επιτραπεί τελικά αμφίδρομη κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς ενόψει του Πάσχα.

Η απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης.