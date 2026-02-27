Ν. Φαρμάκης: «Να περάσουμε από το μοντέλο που "μοιράζει" σε αυτό που "χτίζει"»

Η ολοκληρωμένη πρόταση της Περιφέρειας για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής παρουσιάστηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, σε ειδική εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Η περιφερειακή διάσταση της νέας ΚΑΠ 2028-2034». Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»

Στην κεντρική του ομιλία, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά, τονίζοντας: «Η σημερινή συζήτηση δεν είναι απλώς ακόμη ένας κύκλος διαλόγου για την αγροτική πολιτική. Είναι μια συζήτηση για το πώς θα σταθεί όρθια η ελληνική περιφέρεια την επόμενη δεκαετία. Και ειδικά για εμάς, για τη Δυτική Ελλάδα, η συζήτηση είναι για το εάν ο πρωτογενής τομέας θα παραμείνει παραγωγική ραχοκοκαλιά ή θα γίνει ζώνη διαρκούς υποχώρησης: εισοδήματος, πληθυσμού, επενδύσεων, προοπτικής».

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας δεν αποτελεί απλώς έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, αλλά «Είναι ο συνεκτικός ιστός που δένει το παρελθόν με το μέλλον, την παραγωγή με το περιβάλλον, την οικονομία με την κοινωνική συνοχή. Τελικά, ήταν, είναι και θέλουμε να παραμείνει η μεγάλη και ισχυρή βάση πάνω στην οποία δημιούργησαν και πρόκοψαν γενιές και γενιές».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της περιφερειακής ανισορροπίας και της υπερ-συγκέντρωσης οικονομικής δραστηριότητας στο κέντρο, για να παρατηρήσει ότι το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης δεν μπορεί να συνεχιστεί, τονίζοντας: «Το “αποφασίζουμε κεντρικά – εφαρμόζετε τοπικά” είναι ένα μοντέλο που εξαντλήθηκε. Που προσκρούει στο δίκαιο αίτημα αλλά και στο εύλογο δικαίωμα της ελληνικής περιφέρειας να μπει στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της χώρας».

Αναφερόμενος στη νέα προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ 2028–2034, τόνισε ότι η μετάβαση σε ένα πιο απαιτητικό μοντέλο διακυβέρνησης καθιστά αναγκαία τη θεσμική συμμετοχή των Περιφερειών: «Αν η Ευρώπη ζητά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, η Περιφέρεια δεν μπορεί να μείνει “θεατής” στον σχεδιασμό. Η θέση μας δεν είναι ένα απλό “δώστε μας αρμοδιότητες”. Η θέση μας είναι: Δώστε στην Αγροτική Πολιτική περιφερειακό χαρακτήρα, αλλιώς δεν θα πετύχει».

Ο κ. Φαρμάκης παρουσίασε στοιχεία από τις θεματικές συναντήσεις που προηγήθηκαν σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία, τα οποία ανέδειξαν σοβαρά προβλήματα και συγκεκριμένα:

Το 95% των φορέων θεωρεί ότι η αγροτική πολιτική επηρεάζει καθοριστικά τη γενικότερη ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Το 85% των αγροτών-επιχειρηματιών νιώθει ότι δεν έχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Κυριαρχεί η ανησυχία για το αυξημένο κόστος παραγωγής, την έλλειψη νερού και την ερήμωση της υπαίθρου.

Καταγράφεται σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης και ουσιαστικής συμμετοχής στον σχεδιασμό.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν ως κρίσιμα ζητήματα το αυξημένο κόστος παραγωγής, η έλλειψη νερού, η αίσθηση αδικίας στο σύστημα ενισχύσεων, οι χαμηλές τιμές και η ερήμωση της υπαίθρου.

«Αυτά δεν είναι “γκρίνια”. Είναι η πραγματικότητα που αν δεν τη βάλουμε στο τραπέζι, θα μιλάμε για μια ΚΑΠ στη θεωρία και “στο χαρτί”, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τους αγρότες μας», υπογράμμισε και κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση που εστιάζει στην περιφερειακή διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής, η οποία βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

Συνδιαμόρφωση νέων παρεμβάσεων, ώστε οι πολιτικές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τοπικές ανάγκες.

Ευελιξία και προσαρμογή στην εφαρμογή, με αξιοποίηση δεδομένων, τεχνολογίας και εμπειρίας των τοπικών υπηρεσιών.

Περιφερειακή διάσταση σε επιμέρους μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Δημιουργία Περιφερειακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑΑ), κατά το πρότυπο των ΠΕΠ, με στόχο τη σύνδεση παραγωγής, καινοτομίας, συλλογικής δράσης και εξωστρέφειας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης έδωσε το πολιτικό και αναπτυξιακό στίγμα της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας: «Δεν χρειαζόμαστε άλλη μία ΚΑΠ που θα “τρέχει” πάνω σε χαρτιά. Χρειαζόμαστε μία ΚΑΠ που θα φαίνεται στο χωράφι, στο κόστος παραγωγής, στη μεταποίηση, στην αγορά. Τελικά, στον νέο άνθρωπο που θα μείνει στη γη του ή θα φύγει» για να καταλήξει: «Ας ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με ειλικρίνεια, χωρίς ωραιοποιήσεις. Και με κοινό στόχο να μετατρέψουμε τη νέα ΚΑΠ σε ένα εργαλείο που δεν “μοιράζει”, αλλά θα “χτίζει”. Θα χτίζει εισόδημα, ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και ζωή στην ύπαιθρο. Τελικά, θα χτίζει την Ελλάδα που θέλουμε».

