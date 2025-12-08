Ιαπωνία: Τσουνάμι ύψους 40 εκατοστών «χτύπησε» Αομόρι και Χοκαίντο - Τρομακτικά βίντεο μετά τα 7,6 Ρίχτερ

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς. Σύμφωνα με το JMA, το επίκεντρο του σεισμού είναι 80 χλμ στα ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, με εστιακό βάθος 50 χλμ.

Η σεισμική δόνηση ύψους 7,6 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία Αομόρι, και έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της βόρειας και ανατολικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS).

Τσουνάμι ύψους 40 εκατοστών παρατηρήθηκε σε ιαπωνικά λιμάνια μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12), σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Εταιρεία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Earthquake?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Earthquake</a> (<a href="https://twitter.com/hashtag/%E5%9C%B0%E9%9C%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#地震</a>) possibly felt 2 min 6 sec ago in <a href="https://twitter.com/hashtag/Japan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Japan</a>. Felt it? Tell us via:<br><a href="https://t.co/QMSpuj6Z2H">https://t.co/QMSpuj6Z2H</a><br><a href="https://t.co/AXvOM7I4Th">https://t.co/AXvOM7I4Th</a><br><a href="https://t.co/wPtMW5ND1t">https://t.co/wPtMW5ND1t</a><br> Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! <a href="https://t.co/zDW3QX00Hh">pic.twitter.com/zDW3QX00Hh</a></p>— EMSC (@LastQuake) <a href="https://twitter.com/LastQuake/status/1998034911962202298?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων μπορεί να πλήξει την βορειοανατολική ακτή της χώρας. Η προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε για τις νομαρχίες Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε. Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με το JMA.

Επικίνδυνα κύματα τσουνάμι σε απόσταση 1.000 χλμ. από το επίκεντρο

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού, ένα από τα δύο κέντρα προειδοποίησης τσουνάμι στις ΗΠΑ, εξέδωσε επίσης μια ενημέρωση σχετικά με το τσουνάμι. Αναφέρει ότι επικίνδυνα κύματα τσουνάμι από τον σεισμό είναι πιθανά σε απόσταση 1.000 χλμ. από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας και της Ρωσίας.

Έλεγχοι στους πυρηνικούς σταθμούς

Οι πυρηνικοί σταθμοί στις περιοχές της Ιαπωνίας που επλήγησαν από τον σεισμό διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας μετά το συμβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, τραυματίες ή νεκρούς

Οι κάτοικοι έχουν ειδοποιηθεί να εκκενώσουν τις περιοχές το συντομότερο δυνατό, καθώς τα κύματα τσουνάμι μπορεί να χτυπήσουν επανειλημμένα. Μετά τον φονικό σεισμό του 2011 στην Ιαπωνία, τα κύματα τσουνάμι έφτασαν τα 40 μέτρα σε ορισμένες περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές, τραυματίες ή νεκρούς. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως διάφορα βίντεο στα social media από την στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης που αποτυπώνουν τη… μανία με την οποία «χτύπησε» ο Εγκέλαδος.