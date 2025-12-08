Κρήτη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 40χρονος που είχε τραυματιστεί στο φαράγγι του Αμπά

Η μαραθώνια επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ανάσυρση ενός 40χρονου άνδρα από το Φαράγγι του Αμπά είχε τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το φαράγγι, στο οποίο είχε πέσει από το μεσημέρι της Κυριακής.

Για τη διάσωσή του κλήθηκε και ελικόπτερο, το οποίο, ωστόσο, δεν μπόρεσε να πλησιάσει λόγω των ισχυρών καθοδικών ρευμάτων στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση συνεχίστηκε αποκλειστικά με δυνάμεις εδάφους. Όπως αναφέρουν οι πηγές, η ΕΜΑΚ απομάκρυνε τον άνδρα από το σημείο και τον παρέδωσε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή των Παρανύμφων, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Από εκεί, η σορός του άτυχου άνδρα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα.

Τραγικό πρόσωπο είναι ο πατέρας του 40χρονου, ο οποίος από νωρίς τη Δευτέρα περίμενε με αγωνία τη μεταφορά του γιου του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αγνοώντας την οδυνηρή κατάληξη.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση από την πρώτη στιγμή, με 19 πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ, 12 μέλη της 3ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερις πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου να κατευθύνονται στον τόπο του συμβάντος, προκειμένου να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν τον άνδρα. Για την επιχείρηση είχε επιστρατευτεί και ένα ελικόπτερο, το οποίο τελικά δεν κατάφερε να πλησιάσει το σημείο.

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.