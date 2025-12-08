Τέξας: 22χρονη με αναπηρία εντοπίστηκε κλειδωμένη σε κλουβί σκύλου από τη θετή της μητέρα- Πώς διασώθηκε

Ο 24χρονος Τζάστιν Άντερσον, που άκουσε τις κραυγές, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, έχοντας πρώτα καταγράψει με το κινητό του βίντεο, όπου η 22χρονη φαίνεται να χτυπά απελπισμένα το μεταλλικό κλουβί και να ζητά βοήθεια, λέγοντας ότι «φοβάται» και «πρέπει να πάει στην τουαλέτα». «Άκουσα κάτι που δεν έμοιαζε φυσιολογικό. Κάτι μέσα μου είπε ότι πρέπει να το διερευνήσω» δήλωσε αργότερα.

Το γεγονός ήρθε στο φως το βράδυ της 22ας Νοεμβρίου, όταν ένας γείτονας άκουσε τις εκκλήσεις της νεαρής και ανησύχησε για την προέλευσή τους.

Στο Άνσον του Τέξας αποκαλύφθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό, μια 22χρονη με σοβαρές νοητικές και κινητικές αναπηρίες βρέθηκε φυλακισμένη σε κλουβί σκύλου στην αυλή του σπιτιού όπου ζούσε με τη θετή της μητέρα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Heartbreaking video shows neighbor confronting TX foster mom Kandy Thompson after finding her 22yo special needs daughter—screaming “I’m scared”—locked in a backyard dog cage. <br><br>She fostered 50+ kids but admitted it was to stop “destroying stuff.” <br><br>Now facing… <a href="https://t.co/PpKTQFfv4j">pic.twitter.com/PpKTQFfv4j</a></p>— LRHN cash (@LRHN_Cash) <a href="https://twitter.com/LRHN_Cash/status/1993560305914290535?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της 60χρονης Κάντις Τόμπσον, εντόπισαν την κοπέλα κλειδωμένη σε κλουβί που ήταν καλυμμένο με μουσαμάδες και δεμένο με συρματόσχοινο. Η θερμοκρασία ήταν περίπου 14 βαθμοί Κελσίου και το κορίτσι φορούσε μόνο ένα λεπτό μπλουζάκι και φόρμα. «Αυτό που είδαμε ήταν σοκαριστικό» ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, Ντάνιελ Γκρατσιόζε.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο και στη συνέχεια σε συγγενικό της περιβάλλον. Από το σπίτι απομακρύνθηκαν και δύο ακόμη ευάλωτοι ενήλικες που διέμεναν εκεί.

Ο Άντερσον περιέγραψε βήμα προς βήμα τι συνέβη. Αρχικά άκουσε φωνές που «έμοιαζαν να έρχονται από μακριά ή πίσω από τον φράκτη». Όταν συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για έκκληση βοήθειας, ξεκίνησε να καταγράφει το περιστατικό, «ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί τίποτα». Στο βίντεο ακούγεται να καθησυχάζει τη νεαρή γυναίκα: «Η βοήθεια είναι εδώ… δεν θα σου ξανασυμβεί αυτό». Όπως είπε, εκείνη του εκμυστηρεύτηκε ότι παρόμοια κακοποίηση «συμβαίνει συχνά». Ο ίδιος τόνισε ότι έκανε «αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε άνθρωπος», τονίζοντας: «Αν ακούς ή βλέπεις κάτι, μίλα».

Η Τόμπσον -χήρα πρώην αρχηγού της τοπικής αστυνομίας και άτομο γνωστό για την πολύχρονη εμπλοκή της στο πρόγραμμα αναδοχής- συνελήφθη την ίδια νύχτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να δικαιολογήθηκε στους γείτονες, ισχυριζόμενη ότι η 22χρονη «ουρούσε παντού και κατέστρεφε το σπίτι», γι’ αυτό την έκλεισε στο κλουβί.

Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απαγωγή, κακοποίηση και έκθεση σε κίνδυνο ανάπηρου ατόμου, παράνομη κατακράτηση και επίθεση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που έχει αναλάβει τη φροντίδα ανθρώπων με αναπηρίες μπορεί να τους κάνει κάτι τέτοιο» δήλωσε μια γειτόνισσα στηn Daily Mail.

Ο αρχηγός της αστυνομίας επαίνεσε τον Άντερσον για την κινητοποίησή του, λέγοντας ότι η παρέμβασή του «ενεργοποίησε μηχανισμούς που έσωσαν τη ζωή της γυναίκας». Τόνισε επίσης ότι η τοπική κοινωνία, αν και μικρή και ήσυχη, οφείλει να είναι σε εγρήγορση απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Η υπόθεση έχει ανοίξει συζήτηση για την επαρκή εποπτεία των αναδόχων οικογενειών και τα κενά στην προστασία ενηλίκων με αναπηρίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.