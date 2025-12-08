Παντελής Παντελίδης: Οριστική εκδίκαση των αποζημιώσεων για το τροχαίο- Η οικογένεια του τραγουδιστή θα καταβάλει 48.000 ευρώ σε Κυριάκου και Αρναούτη

Εξελίξεις στην υπόθεση
Σήμερα, Δευτέρα (08.12.2025), το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την απόφαση για τις αποζημιώσεις των δύο επιβατιδών του τροχαίου δυστυχήματος του Παντελή Παντελίδη.
Το δικαστήριο αναγνώρισε ως οδηγό του οχήματος τον Παντελίδη και έκρινε 50% συνυπαιτιότητα των δύο γυναικών, καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας του καλλιτέχνη.
Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες, οι αποζημιώσεις για την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη ορίζονται:
-9.000€ για την Φρόσω Κυριάκου.
-39.000€ για τη Μίνα Αρναούτη.
Στο σκεπτικό του δικαστηρίου:
-Αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος ο Π. Παντελίδης.
-Αναγνωρίζεται 50% συνυπαιτιότητα στις δύο κοπέλες γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης.
Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.
Υπενθυμίζεται, ότι ο τραγουδιστής είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στις 18 Φεβρουαρίου 2016. Το αυτοκίνητό του απετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα ο Παντελής Παντελίδης απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος της Νέας Ιωνίας, ενώ νωρίτερα η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.
Ο τραγουδιστής κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Μεταμόρφωσης, ενώ ένα μήνα μετά το τροχαίο, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ήταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ το βράδυ που τράκαρε.
