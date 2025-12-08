Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών συμπαραστέκεται στους αγρότες

Η ανακοίνωση

Τα μέλη του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πραγματοποίησαν επίσκεψη στο αγροτικό μπλόκο της Περιμετρικής, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα ζητήματα του κλάδου.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, ο Γενικός Γραμματέας Σολωμός Χρήστος και ο Ταμίας Χατζής Ηλίας, επισκέφθηκαν το μπλόκο των αγροτών στην Περιμετρική Πατρών, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκαν από κοντά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και τονίστηκε η ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές λύσεις από την Πολιτεία.

Η στήριξη των αγροτών αποτελεί στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας Αγρότες

