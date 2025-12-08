Κρήτη: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες παρά τις βαριές κατηγορίες- Νέο μπλόκο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε εκ νέου κλείσιμο του αεροδρομίου Ηρακλείου είναι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης, παρά τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν που φτάνουν μέχρι και σε «εγκληματική οργάνωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μπλόκα ανέρχονταν σήμερα σε τουλάχιστον 20, με χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα στους δρόμους και αεροδρόμια και λιμάνια να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12), η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου στην Κρήτη, και πιο συγκεκριμένα στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με κρητικά ΜΜΕ, λίγο πριν τις 19:00, οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτό το αεροδρόμιο Ηρακλείου μέχρι τις 23:00 ώστε να διευκολυνθούν οι επιβάτες που βρίσκονται σε αναμονή στο χώρο του αεροδρομίου. Ωστόσο τόνισαν ότι το αεροδρόμιο μετά τις 23:00 θα κλείσει ξανά και θα παραμείνει κλειστό μέχρι το πρωί της Τρίτης (9/12). Τότε αναμένεται να γίνει συνέλευση για να αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειες τους.

«Εμείς δεν είχαμε καμία πρόθεση να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Ζητήσαμε εξαρχής την κατανόηση των πολιτών που όπως είδαμε, είναι σε μεγάλο βαθμό, στο πλευρό μας» σημείωσε ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης μιλώντας στο cretalive.gr.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι φεύγουν από την πίστα του αεροδρομίου, όμως θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο και αύριο το πρωί θα γίνει νέα συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, περίπου στις 7 το απόγευμα, επικράτησε ένταση μικρής κλίμακας, καθώς οι αγροτοκτηνοτρόφοι ζήτησαν να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους πιο μέσα στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου και η αστυνομία τους εμπόδισε.

Τελικώς, τέσσερα ήταν τα τρακτέρ τα οποία μετακινήθηκαν πιο κοντά στον αεροσταθμό του «Νίκος Καζαντζάκης».