Αντώνης Κουνάβης: «Όχι» στην απαξίωση του Οδοντωτού!

Ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο:

«Η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την προστασία της ιστορικής μας κληρονομιάς, αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αχαΐας. Ο Οδοντωτός δεν είναι μόνο ένα μοναδικό τεχνικό επίτευγμα. Είναι ένας ζωντανός μάρτυρας της Ιστορίας μας, ένα σύμβολο της σύνδεσης ανθρώπων, καθώς και ένας ανεκτίμητος πόλος έλξης για επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι υποχρέωση μας να αντισταθούμε στην απαξίωση του Οδοντωτού, όπως και σε κάθε σχέδιο περιστολής των δρομολογίων του, καθώς η παγίωση μιας τέτοιας κατάστασης θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής.

Επιπλέον, πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής, καθώς και όλα τα απαραίτητα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης σε όλη τη διαδρομή των 22 χιλιομέτρων, όπως και να γίνει κάθε αναγκαία παρέμβαση για την κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού και την πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού.

Παράλληλα, η ορθολογική αξιοποίηση του Οδοντωτού μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τον ποιοτικό τουρισμό, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αναδεικνύοντας τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Με σωστό σχεδιασμό, διαφάνεια και συνεργασία όλων των φορέων, ο Οδοντωτός μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και υποδομής που σέβεται την Ιστορία και το περιβάλλον».