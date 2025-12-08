Δήμαρχος Καλαβρύτων: Σεβασμός στον Οδοντωτό, στον κοινωνικό, οικονομικό και ιστορικό ρόλο του

· Είναι το τρενάκι που διασχίζει την ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη και που είναι γνωστό στα πέρατα της γης. Το τρενάκι -το μοναδικό με οδόντωση- που έχει φιλοξενήσει και έχει φιλοξενηθεί σ’ ταξιδιωτικές εκπομπές και σε αφιερώματα με κοινό δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων σ’ όλο τον κόσμο. Και για να κατακτηθεί αυτή η θετική προβολή, αυτή τη θετική δημοσιότητα για τον Οδοντωτό, έχουμε ως Αυτοδιοίκηση και ως κοινωνία αφιερώσει πολύ κόπο, πολύ χρόνο, μεγάλη προσπάθεια και χρήμα.

· Αυτό που σήμερα φωνάζουμε είναι ότι ο Οδοντωτός είναι η αναπνοή της περιοχής των Καλαβρύτων. Είναι κομμάτι της ζωής μας και στοιχείο ταυτόσημο με την ύπαρξή μας.

· Δεν σταμάτησε σε πολέμους και Κατοχές. Δεν σταμάτησε σε οικονομικές κρίσεις που χτύπησαν πολύ σκληρά την κοινωνία μας. Δεν σταμάτησε σε σκοτεινές περιόδους για τη Δημοκρατία και τον τόπο μας και τελικά κινδυνεύει να σταματήσει σήμερα, σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα και σε σχετικά ομαλούς οικονομικούς και δημοσιονομικούς ρυθμούς.

· Αφορά την ευημερία της, το μέλλον της, την οικονομική της ανάπτυξη. Αφορά τη διάσωση, την διατήρηση και κυρίως την αναβάθμιση μιας γραμμής που δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί επί 130 χρόνια.

· Η σημερινή μας συγκέντρωση δεν αφορά μόνο τον Οδοντωτό. Αφορά την ίδια την ταυτότητα της περιοχής μας.

Αυτό υπογράμμισε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος μιλώντας την Δευτέρα 8/12/2025 στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που οργανώθηκαν για τον Οδοντωτό αρχικά στο Διακοπτό και στη συνέχεια στα Καλάβρυτα.

Δεν θα επιτρέψουμε ο Οδοντωτός να περιβάλλεται από δυσπιστία και αβεβαιότητα, δεν θα επιτρέψουμε η εικόνα του ν’ αμαυρώνεται και μαζί να εδραιώνεται η εντύπωση μιας γραμμής προβληματικής και επικίνδυνης. Ως εδώ! Ως εδώ με την εγκατάλειψη και την απαξίωση.

· Το μήνυμα που σήμερα στέλνουμε είναι καθαρό και ηχηρό: Δεν θ’ αφήσουμε τον Οδοντωτό στο έλεος οποιουδήποτε επιδιώκει να τον ξεδοντιάσει.

· Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κουρελόχαρτο τις δεσμευτικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Συμφωνίες δημοσιευμένες στο ΦΕΚ, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα δρομολόγια, για την ασφάλεια της γραμμής, για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού. Αν δεν μπορούν, ας φύγουν. Αν τους είναι βάρος ο Οδοντωτός ας μας το πουν να το αναλάβουμε εμείς. Αλλά επιτέλους, ας πάψουν να πυροδοτούν αυτή την καθοδική πορεία απαξίωσης που τραυματίζει τον Οδοντωτό. Ας πάψουν να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν -και αναφέρομαι στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται σήμερα τη γραμμή. Ας πάψει όμως και η κυβέρνηση ν’ ακολουθεί μια στάση αδράνειας και ουδετερότητας, μια στάση παρατηρητή παρά τ’ απανωτά διαβήματα των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιάλειας, παρά τις ενημερώσεις και τις προειδοποιήσεις μας, παρά τα ομόφωνα ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων μας, αλλά και τις κινήσεις που έχουν γίνει απ’ την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

· Θα το ξαναπώ για να το καταλάβουν εκείνοι που πρέπει: Με την ασφάλεια του Οδοντωτού, με την καλή και κανονική λειτουργία του, με το κύρος της γραμμής δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει.

· Δεν θα επιτρέψουμε -ποτέ και σε κανέναν- να υποβιβάζει τον Οδοντωτό και να τον απαξιώνει. Δεν θα επιτρέψουμε ο Οδοντωτός να περιβάλλεται από δυσπιστία και αβεβαιότητα, δεν θα επιτρέψουμε η εικόνα του ν’ αμαυρώνεται και μαζί να εδραιώνεται η εντύπωση μιας γραμμής προβληματικής και επικίνδυνης. Ως εδώ! Ως εδώ με την εγκατάλειψη και την απαξίωση. Ως εδώ με τ’ απανωτά περιστατικά διακοπής δρομολογίων και βλαβών.

· Ο Δήμος Καλαβρύτων, για μια ακόμη φορά, σ’ όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση επαναλαμβάνει ότι τα αιτήματα μας, έτσι όπως αποφασίστηκαν απ’ τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας, δεν μπαίνουν στο ζύγι καμιάς διαπραγμάτευσης.

Αιτήματα που συνοψίζονται ως εξής:

· Πρώτον, να εγκαταλειφθεί κάθε σχέδιο περιστολής των δρομολογίων με δεδομένο ότι τυχόν παγίωση μιας τέτοιας κατάστασης θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής μας, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα μεγάλου μέρους των μικρομεσαίων επιχειρηματικών μονάδων αλλά και όλο το παραγωγικό δίκτυο στον Δήμο Καλαβρύτων.

· Δεύτερον, να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής καθώς και όλα τα αναγκαία έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης σ’ όλη τη διαδρομή των 22 χιλιομέτρων.

· Να δρομολογηθεί κάθε αναγκαία παρέμβαση για την κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού και την πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού και βεβαίως του Μηχανοστασίου στο Διακοπτό.

· Επίσης, υποδομές που ανήκουν στον ΟΣΕ (για παράδειγμα οι Σταθμοί στα Καλάβρυτα και στην Ζαχλωρού και οι περιβάλλοντες χώροι τους) που σήμερα παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, ν’ ανακαινιστούν και να εκσυγχρονιστούν.

· Ακόμα, ν’ αναληφθεί μ’ ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και της Hellenic Train, συντονισμένη πρωτοβουλία με σκοπό την αποκατάσταση του κύρους του Οδοντωτού και διεθνής καμπάνια προβολής της διαδρομής που θεωρείται και είναι η ομορφότερη σ’ όλη την Ευρώπη.

· Και τέλος να διευκρινιστεί -επισήμως και εγγράφως- ποιοι και για ποιους ακριβώς λόγους αποφασίζουν την περιστολή των δρομολογίων.

Και κλείνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Θανάσης Παπαδόπουλος ανέφερε:

· Όλα αυτά έχουν ήδη κοινοποιηθεί εδώ και καιρό εκεί που έπρεπε να κοινοποιηθούν. Στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στην Hellenic Train και στον ΟΣΕ, στους βουλευτές Αχαΐας και σε κάθε συναρμόδια αρχή.

· Αυτό που ζητάμε είναι το απολύτως αυτονόητο και το απολύτως επείγον και επιτακτικό: Δηλαδή, ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των ενεργειών. Να ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν, με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν και κυρίως πότε θα ολοκληρωθούν.

· Θα κλείσω με κάτι που απ’ το καλοκαίρι έχω ήδη αναφέρει στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών: Δεν έχουμε το παραμικρό περιθώριο να στερηθούμε -για οποιονδήποτε λόγο- τον Οδοντωτό. Δεν θα κουράζομαι να λέω ότι δεν μιλάμε μόνο για έναν σιδηροδρομικό άξονα 22 χιλιομέτρων. Μιλάμε για έναν βασικό στυλοβάτη της ζωής και της ευημερίας της περιοχής μας και για τον κρισιμότερο συγκοινωνιακό, οικονομικό και τουριστικό πνεύμονα. Και γι’ αυτό απαιτούμε γρήγορες αποφάσεις και κυρίως γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις.

· Σεβασμός στον Οδοντωτό, λοιπόν. Σεβασμός στην Ιστορία του, στον κοινωνικό και οικονομικό του ρόλο, σεβασμός στους επιβάτες του, σεβασμός στην ίδια τη φυσιογνωμία και ταυτότητα της περιοχής μας που χωρίς τον Οδοντωτό μας είναι μισή και ακρωτηριασμένη.