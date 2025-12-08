Back to Top
Πένθος για τον γιατρό Ανδρέα Νικολάου - “Έφυγε” η μητέρα του

Η ανάρτησή του

Δύσκολες στιγμές για τον γιατρό Ανδρέου Νικολάου με αφορμή την απώλεια της μητέρας του, Γιώτας.

Η απώλειά της σκορπίζει θλίψη στους οικείους, στους φίλους αλλά και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να τη συναντήσουν στη ζωή τους.

Σε ανάρτησή του ο γιατρός Ανδρέας Νικολάου αναφέρει "Καλο ταξίδι γιωτουλα ...σε ευχαριστώ πολύ για όλα"

