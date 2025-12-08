Μυτιλήνη: Αγρότες εμπόδισαν τους επιβάτες να μπουν στο πλοίο «Διαγόρας» - Αναχώρησε από το λιμάνι άδειο

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αφού πριν λίγο (8/12/2025) εμπόδισαν τους επιβάτες να μπουν στο πλοίο «Διαγόρας» στη Μυτιλήνη στο προγραμματισμένο δρομολόγια Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, με αυτό να αναχωρεί άδειο από το λιμάνι.

Οι αγρότες έκλεισαν την πύλη του λιμανιού με αποτέλεσμα να παραμείνουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 44 οχήματα, αφού δεν τους άφησαν να αναχωρήσουν από το νησί.

Οι ίδιοι μάλιστα βρίσκονταν στο λιμάνι από το μεσημέρι για να τα καταφέρουν.

Όπως λένε οι ίδιοι, κατάφεραν τον στόχο τους, ζητώντας βέβαια συγγνώμη από τους πολίτες. Όπως υποστηρίζουν βέβαια αυτοί που φταίνε για όλα τα περιστατικά των τελευταίων ημερών δεν είναι οι αγρότες, αλλά η κυβέρνηση.