Πάτρα: Στα «δύο» η Ακτή Δυμαίων - Κλειστά και τα δύο ρεύματα - Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους

Νέα σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, όπου αποφασίστηκε το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας, εξαιτίας της εκτεταμένης συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Παρά το γεγονός ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα η κατάσταση έδειχνε να έχει ομαλοποιηθεί και ο δρόμος είχε καθαρίσει από τα νερά, λίγες ώρες αργότερα η εικόνα άλλαξε δραματικά, με την παραλιακή οδό να πλημμυρίζει εκ νέου. Τα νερά επεκτάθηκαν και στα κάθετα δρομάκια, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονται το Royal και το Practiker, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου ήταν περιστατικό σε καφετέρια της περιοχής, όπου νερό άρχισε να αναβλύζει από το σιφόνι της τουαλέτας, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που δέχθηκε το αποχετευτικό δίκτυο.

Το κλείσιμο της Ακτής Δυμαίων προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα σε κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους, όπου διοχετεύτηκε ο όγκος των οχημάτων.

Στην περιοχή Κουκούλι – Αγίου Ιωάννη Πράτσικα οι οδηγοί χρειάστηκαν έως και μία ώρα για να διανύσουν μικρές αποστάσεις, ενώ στην οδό Ακρωτηρίου και στην Ελευθερίου Βενιζέλου επικράτησε κυριολεκτικά χάος.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η κατάσταση στα Ζαρουχλέικα και στους γύρω δρόμους, καθώς εκεί κατευθύνθηκε μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας λόγω της διακοπής στην παραλιακή οδό. Αντίστοιχα, στα Βραχνέικα, η διαδρομή προς το κέντρο της Πάτρας έφτασε να διαρκεί έως και 60 λεπτά, με τους οδηγούς να παραμένουν ακινητοποιημένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.