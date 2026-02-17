Σαλαμίνα: Κατεπείγουσα ΕΔΕ για τον θάνατο ασθενούς που είχε αποχωρήσει από Κέντρο Υγείας

Κατεπείγουσα Ενορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αφορμή τον θάνατο ασθενούς που είχε προσέλθει στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με θωρακικό άλγος.

Σε ανακοίνωσή του, ο διοικητής παραθέτει τα στοιχεία που προκύπτουν από την προκαταρκτική διερεύνηση.

Σύμφωνα με τους εφημερεύοντες ιατρούς που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ο ασθενής προσήλθε στο Κέντρο Υγείας συνοδευόμενος από οικείους του, αναφέροντας πόνο στο στήθος. Oπως αναφέρεται, ακολούθησε άμεσα κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο κατέδειξε ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω νοσοκομειακής διερεύνησης.

Κατά τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα, δόθηκε σύσταση για άμεση διακομιδή με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο ασθενής, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο, συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο.

Από την προκαταρκτική έρευνα και την ενημέρωση που ελήφθη από τον θεράποντα ιατρό του θανόντος στο 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, προκύπτουν, όπως αναφέρεται, ερωτήματα ως προς τη διαχείριση του περιστατικού. Για τον λόγο αυτό διατάχθηκε η διενέργεια κατεπείγουσας ΕΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

«Ο διενεργών την εξέταση καλείται να διερευνήσει ιδίως την τήρηση των ισχυόντων ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων – από το triage και τη διάγνωση έως την αντιμετώπιση και τη διακομιδή. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν:

Οι συνθήκες προσέλευσης και διαχείρισης του ασθενούς στο Κ.Υ. Σαλαμίνας.

Αν διενεργήθηκαν οι ενδεδειγμένες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Αν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή σε ανώτερη υγειονομική δομή, αν ο ασθενής αρνήθηκε τη διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ και αν υπεγράφη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Τυχόν παραλείψεις, αμέλειες, αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ή οργανωτικές δυσλειτουργίες που συνδέονται με το περιστατικό.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι υπηρετούν 15 ειδικευμένοι ιατροί και 6 αγροτικοί, 26 νοσηλευτές, 10 παραϊατρικό προσωπικό και 24 άτομα λοιπό προσωπικό. Κατά την ώρα του συμβάντος, στις 22.56, βρίσκονταν σε υπηρεσία 3 ειδικευμένοι ιατροί, 1 αγροτικός ιατρός και 4 νοσηλευτές», καταλήγει η ανακοίνωση.