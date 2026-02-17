Hellenic Train: Δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη δρομολόγια στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία λόγω βλάβης

Θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία, με ενδιάμεσες στάσεις
Νέες βλάβες στον σιδηρόδρομο οδηγούν σε καταργήσεις δρομολογίων και σε ταλαιπωρία το επιβατικό κοινό.
Η Hellenic Train συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι, καταργούνται την Τετάρτη 18/02/2026 τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού:
1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
1383 (Ολυμπία – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
1384 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
1386 (Κατάκολο – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.
