Hellenic Train: Δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη δρομολόγια στη γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία λόγω βλάβης

Νέες βλάβες στον σιδηρόδρομο οδηγούν σε καταργήσεις δρομολογίων και σε ταλαιπωρία το επιβατικό κοινό.

Η Hellenic Train συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι, καταργούνται την Τετάρτη 18/02/2026 τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού:

1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1383 (Ολυμπία – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1384 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1386 (Κατάκολο – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.